Журналистка Рамина Эсхакзай побывала на небольшой экскурсии в квартире Макса Барских в Херсоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Рамины.

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Рамина посетила дом знаменитости, где он родился и вырос. Макс Барских не был там уже три года. За квартирой сейчас ухаживает соседка.

Артист отметил, что его квартира раньше имела другой вид. К тому же некоторые вещи, в частности, награды, его мама вывезла в безопасное место.

Я не могу простить моей маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем это делать надо. Но она сделала евроремонт. У меня там было много чего личного. У нас была дача, ей нужна была бумага для растопки. Я там хранил альбом со всеми моими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже уехал в Киев, она все это брала у меня и разжигала,

– рассказал артист.

В комнате Макса Барских Рамина нашла его личные вещи – старые тетради, книги, конспекты, а также подарки от поклонников – письма. Певец поделился, что хранит такие вещи, ведь они его вдохновляют.

Квартира Макса Барских / Скриншоты из видео

Каким Макс Барских запомнил Херсон

В родном городе певец жил до 17 лет. Он восхищается Херсоном и его жителями и сейчас.

"Удивительное место. Когда я встречаю херсонцев, это всегда талантливые люди. Красивые, горячие, сексуальные. Я помню его солнечным, ярким. Помню, как мы прогуливали уроки в школе, гуляли по центру города, помню независимые от родителей вечера в клубах. До 17 лет я там прожил", – рассказал певец.