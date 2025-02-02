До начала полномасштабного российского вторжения Макс Барских был среди артистов, выступавших в России. Но после 24 февраля 2022 года он отменил все запланированные концерты в стране-агрессоре. Певец решил не возвращать россиянам средства, которые те заплатили за билеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью артиста для Рамины Эсхакзай.

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Макс Барских рассказал, что добавил к деньгам россиян собственные средства, которые были на его карточках. Сумму в около 200 тысяч долларов он жертвовал на помощь Украине и всем, кто в этом нуждался.

Я не могу сказать точную сумму, потому что там были кроме этих денег еще и мои, которые я в начале войны собирал со всех своих карточек, чтобы помогать людям – всем, кому могу. Там все было в такой куче и отправлялось всем, кому нужно. Но там значительная сумма была, думаю, более 200 тысяч долларов. Денег россиян – около 100 тысяч долларов, а остальные – мои,

– поделился Макс Барских.

Как Макс Барских "пришел в себя" после вторжения России

Певец до 2022 года был безумно популярен в России: он ездил туда с концертами и получал награды на премиях. После вторжения Макс Барских запретил использовать свою музыку россиянам и вычеркнул страну из своей географии.

Со временем артист перешел на украинский язык, а также перевел русскоязычные хиты.

Недавно Макс Барских поддержал сбор средств на создание реабилитационного центра для помощи женщинам, которые пережили сексуальное насилие и российский плен.