Карпова поділилась, що Пономаренко отримав поранення, тому є ветераном війни. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю радіоведучої Марічці Падалко.

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Сергій зараз не служить. Він – ветеран, оскільки отримав поранення внаслідок захисту країни, має групу інвалідності й хворобу, яка вже невиліковна, на жаль. Зараз він в цивільному житті, але йому це все настільки близьке і настільки він переживає, що у мене враження, що він нікуди не пішов із військової служби,

– зауважила Юлія Карпова.

Інтерв'ю з Юлією Карповою: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що співак MELOVIN повідомив про мобілізацію.

Стосунки Юлії Карпової та Сергія Пономаренка

Юлія та Сергій знайомі три роки, а в стосунках – рік. До того чоловік багато років слухав Карпову по радіо.

Пономаренко вперше пішов воювати у 2014 році, а повернувся на фронт під час повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець отримав звання Героя України за бої за Харків і приїхав до Києва на церемонію нагородження. Саме тоді Сергій ухвалив рішення, що має познайомитись з Юлею.

Він через свого друга-побратима знайшов моїх колег із сусідніх радіостанцій, щоб ці колеги домовилися якимось чином зі мною, аби я опинилася в певному місці в певний час, під приводом, що зі мною хоче просто познайомитись військовий. Хоча це насправді так і було,

– пригадала радіоведуча.

Юлія Карпова і Сергій Пономаренко / Фотограф Михайло Ваколюк

Карпова погодилася зустрітися з Пономаренком. На той момент вона вже знала, що чоловік є Героєм України. Здебільшого вони спілкувалися про війну, а після цієї зустрічі продовжували підтримувати зв'язок.

Це найкраща людина в житті, яку я знаю. Це найпринциповіша людина в житті, яку я знаю. Це найчесніша людина в житті, яку я знаю. І, мабуть, це і є те відчуття, коли ти за людиною у вогонь і воду,

– зізналась Карпова.

Наразі Юлія та Сергій живуть у цивільному шлюбі. Їхня різниця у віці – 10 років, але жінці це подобається.