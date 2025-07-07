Вадим Яценко рассказал, что его жена Настя Рябошапка – также певица. Деталями он поделился в интервью OBOZ.UA, передает Show 24.

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Пара училась вместе в школе, потом они поступили в консерваторию. Супруги воспитывают 6-летнего сына.

"Нашему малому – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в десятилетку, но львовскую", – рассказал хормейстер.

Вадим Яценко признался, что его жена так же сталкивается с вниманием публики. Поэтому доверие в их отношениях является сверхважной, особенно на фоне волны популярности.

Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая сейчас накрыла? Мы же оба из художественного круга – и я, и Настя – сталкиваемся с вниманием. Она так же имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя. Здесь все упирается в доверие,

– считает музыкант.



Вадим Яценко с женой и сыном / Фото с фейсбука музыканта

Яценко добавил, что ко многим вещам, которые ты не можешь контролировать, следует относиться спокойно. Например, к количеству сообщений в соцсетях.

Ранее Вадим Яценко рассказывал, что получает немало сообщений в инстаграме, но просто нет времени на них отвечать, ведь занят работой.