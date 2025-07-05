Дирижер и солист львовского хора "Гомон" Вадим Яценко в эфире 24 Канала рассказал, что получает множество сообщений в директе Instagram, однако не имеет времени отвечать на них. Он добавил, что работает в академической сфере, поэтому не ожидает получать провокационные сообщения от женщин.

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Не хватает времени на общение с подписчиками

"Возможно, что-то и писали. Ничего особенного – какие-то реакции, огоньки. Очень извиняюсь, но я действительно не имею времени даже просматривать директ из-за большого количества запросов. Возможно, там и есть какие-то фотографии", – сказал Вадим Яценко.

Он добавил, что женат уже 10 лет и имеет ребенка. Неожиданная слава не влияет на их отношения, ведь его жена тоже певица, и они долго работают с людьми. Взаимное доверие в их паре помогает избегать ревности.

Напомним, что львовский хор "Гомон" неожиданно получил огромную популярность после публикации видео их выступления в TikTok. Акапельное исполнение песни "Этот сон" Степана Гиги во Львовском органном зале собрало более 7 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.