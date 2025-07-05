Диригент і соліст львівського хору "Гомін" Вадим Яценко в ефірі 24 Каналу розповів, що отримує безліч повідомлень у діректі Instagram, проте не має часу відповідати на них. Він додав, що працює в академічній сфері, тому не очікує отримувати провокативні повідомлення від жінок.

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Не вистачає часу на спілкування з підписниками

"Можливо, щось і писали. Нічого особливого – якісь реакції, вогники. Дуже перепрошую, але я справді не маю часу навіть переглядати дірект через велику кількість запитів. Можливо, там і є якісь фотографії", – сказав Вадим Яценко.

Він додав, що одружений вже 10 років і має дитину. Несподівана слава не впливає на їхні стосунки, адже його дружина теж співачка, і вони довго працюють із людьми. Взаємна довіра у їхній парі допомагає уникати ревнощів.

Нагадаємо, що львівський хор "Гомін" несподівано здобув величезну популярність після публікації відео їхнього виступу в TikTok. Акапельне виконання пісні "Цей сон" Степана Гіги у Львівському органному залі зібрало понад 7 мільйонів переглядів і сотні тисяч вподобань.