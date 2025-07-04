Львівські концерти відбулися 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic. В інстаграмі гурт "Океан Ельзи" повідомив, скільки грошей вдалося зібратися на допомогу українським захисникам, пише Show 24.

До речі Тисячі фанатів і 15 мільйонів на РЕБи: "Океан Ельзи" відіграли 4 концерти у Львові

З львівських концертів "Океан Ельзи" зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень для підрозділів ГУР МО України.

понад 7 000 000 гривень – з квитків та аукціону;

515 тисяч гривень – з акції партнерів, яка проходила у Львові та області протягом тижня;

144 000 гривень – з продажу благодійної колекції "Авіації Галичини".

Гурт розмістить звіти на своїх офіційних ресурсах після всіх узгоджень, закупівлі та передачі засобів.

Тож ці 4 вечори не лише знову дали можливість всім відчути атмосферу єднання, щирості та взаємопідтримки, а й допомогли нашим захисникам на 7 747 000 гривень,

– йдеться в дописі.

Гурт "Океан Ельзи" зібрав 7 747 000 гривень на дрони та РЕБи / Фото з інстаграму

До речі, перед фінальним концертом "Океану Ельзи" у Львові нашій редакції вдалося поспілкуватися з лідером гурту. Святослав Вакарчук сказав, які пісні люблять його діти – це "911" та дитячий альбом Марії Бурмаки.

Також музикант назвав пісню, яка доводить його до сліз. Це трек гурту "Один в каное" "Ікони (Шістдесятникам)".