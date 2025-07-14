Подробицями особистого життя Яценко поділився у новому інтерв'ю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Балючі теми".

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Вадим Яценко розповів, що Анастасія Рябошапка з сім'єю переїхала з Маріуполя до Києва. Вони познайомилися у школі. Артист зізнався, що симпатія виникла одразу, але це не було серйозно.

Вадим та Анастасія разом закінчили школу та вступили до університету. З того часу вони не розлучалися. Соліст хору "Гомін" пригадав, як освідчився коханій.

Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося. Ми були малі зовсім. Нам було по 20 років,

– пригадав Вадим Яценко.

Яценко зазначив, що багато пар, які одружуються в молодому віці, розходяться. Та, на щастя, Вадиму й Анастасії вдалося зберегти стосунки, хоча певні труднощі у подружжя були.

Ми багато чого пройшли, але завжди старалися одне одного підтримувати,

– зазначив артист.

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Як дружина Вадима Яценка реагує на його популярність?

Шалена популярність до хору "Гомін" прийшла після відео артистів, де вони виконали пісню Степана Гіги "Цей сон". Ролик опублікували в тіктоці – він одразу став вірусним та вже назбирав понад 8 мільйонів переглядів.

Вадим Яценко зізнався, чи ревнує дружина через його популярність.

"Чи ревнує дружина мене через ту шалену популярність, яка зараз накрила? Ми ж обоє з мистецького кола – і я, і Настя – стикаємося з увагою. Вона так само має багато підписників у соцмережах. І її популярність у соцмережах, відверто кажучи, почалася ще раніше, ніж моя. Тут усе впирається в довіру", – сказав він.