Кроме того, признался, удается ли им поддерживать связь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Не пропустите Алена Шоптенко раскрыла подробности о расстройстве 7-летнего сына и призналась, как он на него влияет

Отцу Вадима Яценко 49 лет. Он жил в селе Поток в Киевской области и до службы работал в местной школе, занимался организационными делами. В военной сфере опыта не имел и даже никогда не держал в руках оружия. Но когда около года назад получил повестку, присоединился к ВСУ.

Мой папа не военный, он даже не служил в армии. Он работал в школе в селе. Никогда в жизни не брал оружие,

– рассказал музыкант.

Во время прохождения медицинской комиссии у отца Яценко обнаружили проблемы с сердцем, поэтому ему нашли должность, соответствующую его состоянию здоровья.

Папа хочет к маме, они всю жизнь вместе. Мама хочет, чтобы папа приехал домой. Мы на связи всегда,

– поделился дирижер.

Для справки! Мать Вадима работает секретаршей в школе и поет в местном хоре.

В то же время певец признается, что уже давно не виделся с папой лично – не только из-за военной службы, но и из-за того, что живет далеко от родителей.

Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне наша редакция писала о том, готов ли Вадим Яценко стать на защиту Украины.