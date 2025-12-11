Пише 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт Каменських. У коментарях під відео українці жартують з неї.

Настя Каменських і далі намагається завоювати іспанську аудиторію, але, схоже, поки у неї це не дуже виходить. Співачка опублікувала у тіктоці відео, яке зрештою стало вірусним, з рецептом закуски – фініків з маслом. У ролику знаменитість говорить іспанською мовою, але у коментарі прийшли українці.

Реакція мережі на нове відео Каменських

"Зайшла в коментарі побачити, скільки тут іспанців, а тут усі наші".

"Подзвонили з Іспанії й сказали, що це не їх сором".

"Коротше, я тепер зрозуміла вислів "іспанський сором"".

"Будь ласка, не кажи нікому, що ти з України".

"Навіть не знаю, що огидніше: звалити в Росію, як Ані Лорак, чи різко стати іспанкою і з чоловіком удавати, що у твоїй країні немає війни".

"Російською, іспанською – головне, щоб не українською! Це в них з Потапом така відраза до рідної мови?"

Коментарі під відео Каменських / Скриншоти з тіктоку

Зауважимо, що відео вже зібрало понад 460 тисяч переглядів, тисячі вподобайок та сотні коментарів.

Для довідки! Настя Каменських та Потап живуть у Маямі (США) та Барселоні (Іспанія). Сам Олексій заявляв, що приїжджає і виїжджає з України легально.

Нещодавно блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Настя і Потап продають свій будинок під Києвом за 2 мільйони 2 тисячі доларів, адже їм не вистачає грошей. Спершу подружжя здавало його в оренду.

