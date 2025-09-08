Женщина уже отреагировала на скандальное заявление, однако об этом позже. Хотя Сабина и популярная блогер, однако не все знают о ней самой. В материале Show24 предлагаем узнать о биографии бизнесменки, ее личной жизни и детали громкого скандала.
Как Сабина Мусина нашла дом в Украине?
Женщина родилась в 1983 году в армянско-еврейской семье в Баку. Уже в 1988 году девочка с матерью эмигрировали в Армению, а затем перебрались в Запорожье. Там Сабина окончила школу, а затем поступила в Запорожский национальный университет на юридический факультет. Второе образование получала в Украинском университете финансовой и международной торговли. В течение четырех месяцев работала помощницей областного прокурора Запорожья.
Сабина Мусина / Фото из инстаграма блогера
Открытие G.Bar и скандал вокруг него
В 2015 году Сабина и ее подруга Лера Бородина решили открыть салон красоты. Бизнес девушек начал процветать, поэтому они расширили сеть по городам Украины и за рубежом.
И, казалось, что ничто не прогнозирует беды, однако на днях репутация Сабины и ее бизнеса оказалась под угрозой. Ее бывший муж, блогер Андрей Трушковский, который перебрался за границу, и не планирует возвращаться в Украину, записал видео, где заявил, что первый муж Мусиной – Константин Чередниченко, дал ей 50 тысяч долларов из похищенных средств из Укроборонпрома на ее первый салон красоты.
Сама же бизнесменка решила не молчать и заявила, что не имеет никакого отношения к финансовым делам бывшего мужа.
Мой первый брак завершился более 10 лет назад. С тех пор я не имею никакого отношения к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа,
– говорится в заявлении Сабины.
Сабина Мусина отреагировала на заявление бывшего мужа / Скриншот из соцсетей
Слова Трушковского женщина назвала клеветой, а также заявила, что ее юристы уже работают над иском о защите чести и достоинства. Кроме того, блогер отказалась комментировать информацию, которая связана с ее личной жизнью, а также поблагодарила всех за поддержку.
Два брака Мусиной: какими они были?
Константин Чередниченко не был лучшим мужем, однако блогерша говорила, что благодарна ему за все. Брак продержался 14 лет. За это время у пары родилась дочь Кира.
Сабина Мусина с дочерью / Фото из инстаграма блогера
18 ноября 2024 года ВАКС объявил приговор по делу фирмы Укринмаш за растрату 3,5 миллиона гривен в период 2014-2015 годов. Среди обвиняемых есть и бывший муж блогера – Константин Чередниченко. Ему присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией части имущества. Известно, что мужчина сейчас находится за границей.
В 2020 году бизнесменка во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Трушковский. Однако этот союз продержался до 2021 года.
Сабина Мусина и Андрей Трушковский / Фото из соцсетей
Чем сегодня занимается Сабина Мусина?
Женщина продолжает работать над своим бизнесом и блогом. В инстаграме на нее подписано почти 600 тысяч человек.
Однажды Сабина вляпалась в скандал, когда якобы стала на защиту одизной Анны Алхим, из-за чего нарвалась на хейт. После такой критики она заявила, что не поддерживает проявлений русификации, а Алхим осуждает.
Ранее мы рассказывали, как Алхим смогла выехать из Украины, после открытия против нее уголовных дел, в частности – за госизмену.