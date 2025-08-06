Соответствующее сообщение политический деятель опубликовала в фейсбуке, передает Show 24. Пипа призналась, что не удивлена тем, что Алхим покинула Украину.

К слову "Не планирую возвращаться": скандальная блогерша Алхим сообщила, что покидает Украину

Наталья Пипа заявила, что скучает по каждому украинцу и украинке, которым пришлось выехать за границу, и ждет, когда они вернутся домой. Однако заметила, что это не касается скандальной Анны Алхим.

Народный депутат объяснила, что блогеру не объявили подозрение, поэтому она смогла выехать из Украины.

Открытие дела – это грубо первая стадия. Далее, если есть доказательства в отношении лица, – ему объявляют подозрение, лицо становится подозреваемым и тогда уже суд может избрать в отношении его меру пресечения по ходатайству прокурора: арест, домашний арест, запрет выезда,

– написала Пипа.

Как Анна Алхим выехала из Украины / Скриншот из фейсбука Натальи Пипы

Какие уголовные дела открыли против Анны Алхим?

В мае стало известно, что против Анны Алхим открыли три уголовных дела по статьям 161 – нарушение равноправия граждан, 111 – государственная измена, 346 – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Сама же блогер впоследствии заявила, что считает обвинения безосновательными.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита вышиванка, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею никакого отношения к государственной измене. Я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это не приятно. Это не приятно для моих родителей", – сказала она.

Несколько дней назад Алхим сообщила, что приняла решение переехать в Дубай после того, как в результате российской атаки по Киеву пострадал жилой комплекс "Республика", куда сын блогера ходит в школу.

"После последнего прилета в "Республику", куда Вова (сын блогера – Show 24) ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел. Не будет обстрелов – я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я лечу туда. Лучше Киева для меня города нет!", – объяснила Анна.