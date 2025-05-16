Департамент коммуникаций НПУ сообщил, что против блогера Анны Алхим (настоящее имя – Анна Буряченко) открыто три уголовных дела. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "РБК-Украина".
К слову Скандал с Анной Алхим: СБУ начала проверку, а полиция открыла уголовное производство
В отношении Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям – 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины,
– уточнили в Департаменте коммуникаций НПУ.
161 статья касается нарушения равноправия граждан относительно их убеждений и по другим признакам. 111 статья Уголовного кодекса Украины касается государственной измены.
Анна Алхим пока не прокомментировала информацию, но опубликовала в своем телеграмм-канале шутку об обысках.
- Напомним, народный депутат Наталья Пипа сообщила, что в отношении Анны Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной вражды. Ранее нардеп обратилась в Нацполицию и СБУ, после чего ей начали поступать угрозы и звонки от неизвестных номеров.
- Также стало известно, что СБУ начала проверку и отправила информацию о блогера на проверку. По результатам станет известно, какие будут дальнейшие действия.