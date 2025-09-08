Мусина призналась, что шокирована, поэтому ей "нужно было время, чтобы сформулировать свое мнение без эмоций". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на страницу бизнесвумен в Threads.

Но как совладелица компании, которая в первую очередь несет ответственность за команду и партнеров, с которыми годами мы выстраивали бизнес, я хочу выразить свою позицию и сделаю все необходимое, чтобы защитить то, что строилось более 10 лет, дело, которое делала большая команда людей, а это неоценимо,

– заявила Сабина Мусина.

Бизнесвумен отметила, что G.Bar не был открыт на украденные средства. Женщина обвинила Андрея Трушковского в клевете, попытке разрушить ее достоинство, честь, деловую репутацию, и добавила, что за это придется нести ответственность.

Мои юристы уже готовят иск, по которому мы будем требовать фактов. Пусть суд проанализирует "неоспоримые доказательства" и даст свою оценку,

– отметила соучредитель G.Bar.

Другие сплетни и детали личной жизни Мусина не будет комментировать. Бизнесвумен поблагодарила людей за поддержку.

Сабина Мусина ответила на обвинения / Фото с Threads

Брак Сабины Мусиной и Константина Чередниченко завершился более 10 лет назад. По словам бизнесвумен, с тех пор она не имеет никакого отношения "к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа".

Любые попытки связать мое имя, мой бизнес или мою команду с уголовным производством, открытым против него, является манипуляцией и введением общества в заблуждение. Распространение ложной информации о моей якобы "причастности" к коррупционным действиям бывшего мужа не только подрывает мою деловую репутацию, но и наносит вред честным людям, которые работают со мной,

– подчеркнула она.

Сабина Мусина о бывшем муже / Скриншот с Threads

Для справки! Константин Чередниченко – первый муж Сабины Мусиной, от которого она родила дочь Киру. В 2020 году бизнесвумен вышла замуж за Андрея Трушковского. Через год они развелись.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу о растрате 3,5 миллиона гривен в государственной компании "Укринмаш" из структуры концерна "Укроборонпром". Речь идет о 2014-2015 годах. Среди семерых обвиняемых был и экс-заместитель гендиректора "Укринмаша" Константин Чередниченко. Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией части имущества, об этом сообщал Центр противодействия коррупции.

