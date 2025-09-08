Мусіна зізналась, що шокована, тож їй "потрібен був час, щоб сформулювати свою думку без емоцій". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку бізнесвумен в Threads.

Але як співвласниця компанії, яка в першу чергу несе відповідальність за команду та партнерів, з якими роками ми вибудовували бізнес, я хочу висловити свою позицію і зроблю все необхідне, щоб захистити те, що будувалось понад 10 років, справу, яку робила велика команда людей, а це неоціненно,

– заявила Сабіна Мусіна.

Бізнесвумен наголосила, що G.Bar не був відкритий на вкрадені кошти. Жінка звинуватила Андрія Трушковського у наклепі, спробі зруйнувати її гідність, честь, ділову репутацію, і додала, що за це доведеться нести відповідальність.

Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує "беззаперечні докази" та дасть свою оцінку,

– зазначила співзасновниця G.Bar.

Інші плітки й деталі особистого життя Мусіна не коментуватиме. Бізнесвумен подякувала людям за підтримку.

Сабіна Мусіна відповіла на звинувачення / Фото з Threads

Шлюб Сабіни Мусіної й Костянтина Чередніченка завершився понад 10 років тому. За словами бізнесвумен, відтоді вона не має жодного відношення "до життя, діяльності чи фінансових справ колишнього чоловіка".

Будь-які спроби пов'язати моє ім'я, мій бізнес або мою команду з кримінальним провадженням, відкритим проти нього, є маніпуляцією та введенням суспільства в оману. Поширення неправдивої інформації про мою нібито "причетність" до корупційних дій колишнього чоловіка не лише підриває мою ділову репутацію, а й завдає шкоди чесним людям, які працюють зі мною,

– підкреслила вона.

Сабіна Мусіна про колишнього чоловіка / Скриншот з Threads

Для довідки! Костянтин Чередніченко – перший чоловік Сабіни Мусіної, від якого вона народила доньку Кіру. У 2020 році бізнесвумен вийшла заміж за Андрія Трушковського. Через рік вони розлучилися.

Торік Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі щодо розтрати 3,5 мільйона гривень у державній компанії "Укрінмаш" зі структури концерну "Укроборонпром". Йдеться про 2014-2015 роки. Серед сімох обвинувачених був і ексзаступник гендиректора "Укрінмашу" Костянтин Чередніченко. Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна, про це повідомляв Центр протидії корупції.

