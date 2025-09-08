На момент написання матеріалу, 8 вересня, відео на ютубі переглянули вже понад 280 тисяч разів, а колишня дружина Трушковського вже навіть його прокоментувала. Тож, хто такий Андрій Трушковський, про що він розповів у своєму скандальному відео, як на нього відреагувала Сабіна Мусіна – далі в матеріалі Show 24.

У своєму резонансному відео Трушковський детально описав історію знайомства і подальших стосунків із Сабіною. За його словами, їхня перша зустріч відбулася ще у 2013 році завдяки інстаграму. Блогер стверджує, що саме тоді вони почали спілкуватися, а згодом домовилися про зустріч. "Побачення було милим і приємним. Ми чудово провели час", – розповів Андрій у відео.



Андрій Трушковський опублікував відео "12 років брехні: уся правда про стосунки й шлюб із Сабіною Мусіною" / Скриншот з ютубу

Однак на той момент Сабіна ще перебувала у шлюбі з Костянтином Чередниченком, колишнім заступником генерального директора "Укрінмашу". Вони були одружені з 2007 року, а у 2009 в подружжя народилася донька Кіра.

Трушковський зазначив, що тривалий час їхні зустрічі з Сабіною залишалися таємними, а його навіть часто вважали геєм, що, за словами блогера, "створювало зручне алібі". Про роман чоловіка з Мусіною знали лише найближчі. Водночас їхні стосунки не були спокійними. Пара не раз розходилася, але потім знову відновлювала роман, як стверджує у ролику Андрій.

"12 років брехні: уся правда про стосунки й шлюб із Сабіною Мусіною": дивіться відео онлайн

У 2016 році Мусіна подала на розлучення з Костянтином. Попри це, як розповів блогер, їхнє життя не стало простішим. Він заявив, що почав отримувати погрози.

Кіра була єдиною причиною, через яку її (Сабіни Мусіної – Show 24) колишній чоловік надсилав мені погрози. Постійні дзвінки, постійні проблеми. Обшуки на роботі, арешт якихось коштів в обмінниках. Я був змушений позбутися телефону, бо мене прослуховували. Мені доводилося ховатися,

– поділився у відео Трушковский.

Згодом йому навіть порадили виїхати з країни, тож він відправився до США. Через деякий час, коли все владналося, Андрій повернувся у Київ і почав активно розвиватися в блогерській сфері. Також він займався криптовалютою та іншою підприємницькою діяльністю. Його життя налагоджувалося та стосунки з Сабіною розвивалися. У 2020 році вони офіційно одружилися. Водночас вже у 2021 році Трушковський та Сабіна розлучилися.



Сабіна Мусіна та Андрій Трушковський / Фото з сайту видання Jetsetter

Окрім інтимних подробиць про стосунки з колишньою дружиною, Андрій Трушковський у ролику поділився подробицями про її стосунки з подругами, згадав він і про бізнес Мусіної – мережу салонів краси G.Bar, яку жінка запустила разом із подругою Лерою Бородіною у 2015 році. Блогер стверджує, що G.Bar був побудований на вкрадені гроші, які Сабіні нібито виділив колишній чоловік.

Для довідки! У листопаді 2024 року Костянтина Чередніченка визнали винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Його засудили за махінації з документами та розкрадання державного майна у великому масштабі. Чередніченко отримав 8 років позбавлення волі, конфіскацію 2/3 свого майна та заборону протягом 3 років обіймати певні посади.

Як ці заяви прокоментувала Сабіна Мусіна?

Бізнесвумен зазначила, що була шокована, коли побачила ролик Андрія Трушковського, але наголосила, що зробить "все необхідне, щоб захистити те, що будувалося більше 10 років, справу, яку робила велика команда людей". За її словами, G.Bar не був побудований на вкрадені гроші.

За наклеп і спроби зруйнувати мою гідність, честь та ділову репутацію – доведеться нести відповідальність. Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує "неспростовні докази" та дасть свою оцінку,

– написала Сабіна в соцмережі Threads.

Інформацію про особисте життя, якою її колишній чоловік поділився у своєму відео, вона вирішила не коментувати.



Сабіна Мусіна прокоментувала відео Андрія Трушковського / Скриншот з Threads

Чим зараз займається Андрій Трушковський?

З початку повномасштабної війни блогер мешкає у Лос-Анджелесі. Він розповідав, що виїхав з України легально, адже ще з 2016 року має довідку про непридатність до військової служби.

Андрій займається криптовалютою та веде власні соцмережі. Зокрема, його ютуб-канал налічує понад 280 тисяч підписників, а в інстаграмі за ним стежать 158 тисяч людей. Раніше він публікував контент російською мовою, однак останнім часом перейшов на англомовну аудиторію.

Нині Трушковський перебуває у стосунках з українською моделлю Софією Старжинською, відомою як учасниця конкурсу "Міс Україна 2021". Дівчина родом із Тернополя, їй 23 роки, і нині вона також живе у США.

Блогер заявляв, що повертатися в Україну не планує.