Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Дніпропетровського ТЦК та СП.
Що відомо про сутичку за участю працівників ТЦК у Кривому Розі?
Чоловік, якого зупинили на одній з вулиць Покровського району міста для перевірки військово-облікових документів, раптово витягнув з кишені ножа й поранив двох співробітників центру віком 36 та 53 роки.
Нападник одразу втік, а потерпілих швидко доставили до медичного закладу.
Зауважте! За інформацією ТЦК, один із поранених наразі перебуває в критичному стані.
Правоохоронці Дніпропетровської області розслідують всі обставини справи, яку розглядають за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження.
Відповідна стаття 121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Наразі особу ймовірного нападника вдалося встановити, і з ним уже проводять необхідні слідчі заходи.
До слова, ввечері вівторка, 16 вересня, в Одесі стався подібний випадок. Тоді під час перевірки документів невідомий чоловік напав із ножем на представника ТЦК. Постраждалого терміново госпіталізували, а нападник зумів утекти з місця злочину.
Скандальні випадки з ТЦК: останні новини
На Львівщині призвали на службу чоловіка, який доглядав батька з інвалідністю. Відомо, що мобілізований – єдиний, хто міг доглядати за прикутим до ліжка чоловіком.
У понеділок, 22 вересня, група невідомих напала на Калуський ТЦК та СП, після чого троє військовозобов'язаних утекли з місця події.
У Ковелі Волинської області 19 вересня сталася перепалка між представниками ТЦК та кількома чоловіками, які перевіряли свої військові документи. Під час сутички працівники застосували сльозогінний газ.