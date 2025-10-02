Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Дніпропетровського ТЦК та СП.

Що відомо про сутичку за участю працівників ТЦК у Кривому Розі?

Чоловік, якого зупинили на одній з вулиць Покровського району міста для перевірки військово-облікових документів, раптово витягнув з кишені ножа й поранив двох співробітників центру віком 36 та 53 роки.

Нападник одразу втік, а потерпілих швидко доставили до медичного закладу.

Зауважте! За інформацією ТЦК, один із поранених наразі перебуває в критичному стані.

Правоохоронці Дніпропетровської області розслідують всі обставини справи, яку розглядають за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження.

Відповідна стаття 121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі особу ймовірного нападника вдалося встановити, і з ним уже проводять необхідні слідчі заходи.

До слова, ввечері вівторка, 16 вересня, в Одесі стався подібний випадок. Тоді під час перевірки документів невідомий чоловік напав із ножем на представника ТЦК. Постраждалого терміново госпіталізували, а нападник зумів утекти з місця злочину.

