Временный спикер Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк объяснил 24 каналу, что часто в группах оповещения служат исключительно раненые военные с передовой. Это бывшие штурмовики после ВВК и списания из боевых подразделений, которые пережили годы обстрелов, потерю собратьев и тяжелые ранения. Смотрите также: Не только военные ТЦК: кто участвует в процессе мобилизации в Украине Как опыт войны влияет на поведение работников ТЦК? По мнению Байдалюка, такие действия со стороны работников ТЦК точно не допустимы.

Спикер рассказал детали похожего случая, который произошел в феврале прошлого года в Киевской области.

Во время вручения повестки произошла потасовка: гражданский отказывался и пытался убежать, а один из трех военнослужащих группы оповещения схватил его за одежду и начал трясти.

Я приехал разбираться и со мной согласился говорить только один из трех. Этот военнослужащий, который схватил гражданского за одежду, оказался почти двухметровым мужчиной после тяжелой контузии и ранения правой ноги,

– объяснил Байдалюк.

После длительной реабилитации его списали из боевых подразделений и направили служить в ТЦК как пригодного только для тыловых структур.

До службы в ТЦК он был штурмовиком-эвакуационщиком в десантно-штурмовой бригаде, подготовленным по стандартам НАТО. Его первая задача – вынести раненого собрата, и только потом выполнять боевую задачу.

На его руках и одежде оставалась кровь тех, кого он эвакуировал с поля боя, он пережил крики, трагедии и гибель собратьев, получил несколько контузий, последняя из которых – третья – была особенно тяжелой.

"Когда человек, который уклоняется от мобилизации, говорит такому военному "иди сам воюй" – это особенно больно после пережитого ужаса на передовой", – отметил представитель Киевского ОТЦК.

Почему многие украинцы враждебно относятся к ТЦК?

В группах оповещения Киевского областного ТЦК нет ни одного военнослужащего, который не был бы на передовой – все после ВВК, все списаны из штурмовых бригад и боевых подразделений.

Перед каждым патрулированием группы оповещения проходят инструктаж, где им постоянно напоминают: не реагировать на провокации, вести себя максимально корректно.

Как сдержать человека, который два года провел на передовой – два года обстрелов, бойни, крови и ужаса – когда ему брызгают газовым баллончиком в лицо, плюют, кричат "иди сам воюй" или нападают,

– пояснил спикер.

За год в Киевской области зафиксировано семь случаев нападений на группы оповещения. В двух случаях использовали газовые баллончики, в двух – подручные средства (лопаты, ломы, брусчатку), в остальных – нападали с кулаками.

Эти данные касаются только Киевской области, без учета Киева, который имеет другую юрисдикцию.

По мнению Байдалюка, "антитецекашный тренд" набирает обороты, потому что людям проще обвинять ТЦК, чем признать собственную ответственность за уклонение от защиты страны.

"Если не обвинять ТЦК, придется обвинять себя – а этого никто не хочет", – подытожил спикер.

Что известно о штрафах от ТЦК?