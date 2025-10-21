Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Кто участвует в процессе мобилизации?

В командовании Сухопутных войск ВСУ прокомментировали конфликт между военными и гражданскими, что недавно произошел в Тернополе. Тогда оказалось, что участником событий был бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный.

В командовании объяснили, что лица, которые пытались проверить документы мужчины, не были военнослужащими ТЦК и СП.

Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями. Относительно правомерности их действий проводится проверка,

– отметили там.

Официальное заявление также сделали в Тернопольском областном ТЦК. Военные объяснили, что человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, именно поэтому ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан.

Отмечается, что такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества.

Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур,

– подытожили в ТЦК.

