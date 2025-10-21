Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Читайте также Как студенту получить отсрочку от мобилизации: адвокат предоставила пошаговую инструкцию
Кто участвует в процессе мобилизации?
В командовании Сухопутных войск ВСУ прокомментировали конфликт между военными и гражданскими, что недавно произошел в Тернополе. Тогда оказалось, что участником событий был бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный.
В командовании объяснили, что лица, которые пытались проверить документы мужчины, не были военнослужащими ТЦК и СП.
Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями. Относительно правомерности их действий проводится проверка,
– отметили там.
Официальное заявление также сделали в Тернопольском областном ТЦК. Военные объяснили, что человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, именно поэтому ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан.
Отмечается, что такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества.
Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур,
– подытожили в ТЦК.
Инциденты с участием ТЦК: последние новости
17 октября двое сотрудников полиции избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК в Киеве. Нарушителям сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
В селе Стриховцы, Хмельницкой области, 16 октября также возник конфликт между гражданскими женщинами и военнослужащими ТЦК. Местные жительницы набросились с палками на служебное авто. Сообщается, что одна из них получила перелом руки, а у работника ТЦК разбит нос.
Ранее в Луцке гражданские повредили автомобиль ТЦК и заблокировали выезд. Конфликт вспыхнул после задержания молодого человека, который не предоставил военно-учетные документы.