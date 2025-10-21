Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Хто бере участь у процесі мобілізації?

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ прокоментували конфлікт між військовими та цивільними, що нещодавно стався в Тернополі. Тоді виявилося, що учасником подій був колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний.

У командуванні пояснили, що особи, які намагалися перевірити документи чоловіка, не були військовослужбовцями ТЦК та СП.

Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами. Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка,

– зазначили там.

Офіційну заяву також зробили в Тернопільському обласному ТЦК. Військові пояснили, що людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому ЗСУ проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.

Зазначається, що такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.

Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур,

– підсумували в ТЦК.

