Хто бере участь у процесі мобілізації?
У командуванні Сухопутних військ ЗСУ прокоментували конфлікт між військовими та цивільними, що нещодавно стався в Тернополі. Тоді виявилося, що учасником подій був колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний.
У командуванні пояснили, що особи, які намагалися перевірити документи чоловіка, не були військовослужбовцями ТЦК та СП.
Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами. Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка,
– зазначили там.
Офіційну заяву також зробили в Тернопільському обласному ТЦК. Військові пояснили, що людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому ЗСУ проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.
Зазначається, що такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.
Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур,
– підсумували в ТЦК.
Інциденти за участю ТЦК: останні новини
17 жовтня двоє працівників поліції побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського РТЦК у Києві. Порушникам повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.
У селі Стріхівці, що на Хмельниччині, 16 жовтня також виник конфлікт між цивільними жінками та військовослужбовцями ТЦК. Місцеві мешканки накинулися з палицями на службове авто. Повідомляється, що одна з них отримала перелом руки, а в працівника ТЦК розбитий ніс.
Раніше в Луцьку цивільні пошкодили автомобіль ТЦК і заблокували виїзд. Конфлікт спалахнув після затримання молодого чоловіка, який не надав військово-облікові документи.