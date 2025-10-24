Об этом в эфире 24 Канала рассказал адвокат семьи погибшего Александр Протас. Он не верит, что это случайность.

"Травма действительно страшная. Это чувствительные слова, но треснула черепная коробка. Представьте себе силу удара, чтобы у здорового мужчины треснула черепная коробка. Человек до 43 лет ходил, у него все было в порядке. Он никогда не обращался ни с какими приступами никуда. Вдруг, попав в Подольское ТЦК города Киева, человек через пол дня оказался в больнице скорой помощи с ужасной травмой", – сказал он.

Александр Протас 21 октября стал помогать семье погибшего. Он отметил, что не позднее 24 часов, когда стало известно о совершении преступления, полиция должна была возбудить уголовное производство, зарегистрировать его, внести в Единый реестр досудебного расследования, назначить группу следователей и начать следственные действия. По состоянию на вторник этого не было сделано.

Думаю, что даже если и произошло какое-то случайное событие, то все равно есть руководитель, который должен за это ответить, почему на его территории произошло такое событие, если он не хочет выяснять, кто именно нанес такую ​​страшную травму,

– подчеркнул он.

Однако, по его мнению, вряд ли это произошло случайно. Поэтому должна быть подобающая реакция правоохранительных органов, объективное расследование.

Потому что 10 человек – это очень мало. Там было более 20 человек в помещении, где происходило это событие. Был конфликт. Мне об этом сообщили. Потому пусть говорят правду, а мы будем надеяться на объективность этого расследования. Виновные должны понести наказание,

– подчеркнул адвокат.

