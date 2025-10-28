Первые результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть Романа Сопина наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, передает 24 Канал.

Какие новые детали в деле о смерти мобилизованного в Киеве?

Знакомая семьи умершего – журналистка 24 Канала Дарья Трунова – обнародовала заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Эти документы медийщице предоставил адвокат семьи.

В этом заключении уже более подробно расписаны причины смерти. Одна из них – "травма тупым предметом".

Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях – выводы сделайте себе. Возможно имеется в виду и пол, как тупой предмет,

– написала Трунова.

Журналистка призвала криминалистов и юристов оценить заключение экспертизы.