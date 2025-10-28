Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.
Дивіться також З 1 листопада чоловікам, які мали відстрочки, більше не потрібно ходити до ТЦК, – Міноборони
Які нові деталі з'явилися у справі про смерть мобілізованого у Києві?
Знайома родини померлого – журналістка 24 Каналу Дарина Трунова – 28 жовтня оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Ці документи медійниці надав адвокат сім'ї.
Що спричинило смерть мобілізованого / Скриншоти документів
У цьому висновку вже більш детально розписані причини смерті. Одна з них – "травма тупим предметом".
Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет,
– написала Трунова.
Журналістка закликала криміналістів та юристів оцінити висновок експертизи.
Що відомо про смерть мобілізованого у Києві?
- 18 жовтня 43-річного Романа Сопіна зупинили представники ТЦК для перевірки документів. Потім чоловіка відвезли до Подільського РТЦК, де він пройшов ВЛК.
- 19 жовтня батькам Романа зателефонували і повідомили, що їхній син потрапив до лікарні із важкою травмою голови.
- За даними поліції, чоловік впав і вдарився головою об бетонну підлогу. Це сталося, коли він перебував на території військової частини 71 єгерської бригади.