Адвокат Руслан Ружицький пояснив 24 Каналу, що суди іноді скасовують накази про мобілізацію, хоча сучасна практика дещо ускладнена.

Що робити якщо мобілізували незаконно?

Якщо вже везуть на полігон, то краще вже нічого не робити. Якщо вискочити з буса – це вже вважатиметься СЗЧ. Як адвокат, можу сказати, що людина отримує можливість маневрів, обґрунтувавши причину, чому її не варто туди везти,

– сказав Ружицький.

Проте якщо людина розуміє, що це незаконно, тоді вона може подати позов до суду про скасування наказу, скасування рішення частини про зарахування її в особовий склад.

Однак, за словами адвоката, з цим зараз важко, бо раніше Верховний Суд використав невдале слово “незворотна” мобілізація. Тепер суди почали це слово використовувати та казати, що все, якщо мобілізували, то вже нічого не зробиш. Однак є практика, що скасовують наказ.

"Тут є різні ситуації. Якщо за станом здоров’я людина непридатна, то тут інша процедура – оскаржувати ВЛК, іти на нове ВЛК, отримувати висновок про непридатність і вже тоді будуть звільняти за станом здоров’я. Якщо людина мала відстрочку або бронювання і її мобілізували, тоді звернутися до адвоката і далі суд", – пояснив Ружицький.

Важливо! З 1 квітня стартують зміни щодо мобілізації в Україні. У Міноборони вже спростували те, що повістки надсилатимуть електронно, апелюючи до того, що для цього немає ні технічних, ні законодавчих умов.

