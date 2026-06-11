Чому мобілізація студента виявилася законною?

Навіть якщо людина навчається на денній формі у виші та виконав всі вимоги, щоб отримати відстрочку, то це не захищає його від мобілізації автоматично. Головним завданням військовозобов'язаного залишається актуалізація своїх даних. Про те, чому навчання не врятувало чоловіка від мобілізації, йдеться в матеріалах справи №160/33721/25.

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У судовому спорі чоловік, якого мобілізували попри навчання у Слов'янському енергобудівному коледжі, намагався визнати протиправним його відправлення до військової частини. У Кам'янському його відправили до ТЦК, де змусили пройти військово-лікарську комісію. Але ж статус студента на час навчання дозволяє людині мати відстрочку. Тому чоловік був упевнений, що його право порушили.

Як йдеться в деталях справи, після огляду лікарів громадянина доправили на службу до військової частини. ТЦК нібито знехтувало заява про навчання, яку чоловік подав до органу військового обліку. Мобілізований додатково заявив, що службовці порушили й саму процедуру ВЛК.

Що вирішив суд?

З огляду на всі обставини, суд відмовив чоловікові у задоволенні позову. Хоча за законом військовозобов'язаний, бувши студентом, міг отримати відстрочку. Проте рішення апеляційної інстанції ґрунтувалося на сформованій практиці Верховного Суду.

Мова йшла про те, що автоматично право на відстрочку після вступу не виникає автоматично. Чоловік мав звернутися до ТЦК особисто й подати заяву про надання відстрочки з довідкою від навчального закладу. Крім того, зробити це треба, доки людина вважається військовозобов'язаною, а не почала служити.

Тобто у цій справі ТЦК мав інформацію, що чоловіка за всіма ознаками можна мобілізувати, вони не мали даних про те, що він навчається. Усе через те, що після вступу він не звернувся з заявою. Суд не виявив порушень з боку службовців.

Позивач стверджував, що заява була надіслана до ТЦК поштою, але цих доказів було недостатньо. Не можна встановити, що заяву таким чином чоловік подав особисто і ще до того, як його мобілізували, а не після. Загалом суддя відхилив апеляційну скаргу чоловіка й залишив рішення суду першої інстанції без змін. Відтак він залишається на службі.

Що варто знати про мобілізацію студентів?

В Україні студенти й надалі можуть отримати відстрочку від мобілізації, але лише за умови навчання на денній або дуальній формі навчання. Відстрочка оформлюється автоматично у Резерв+ через державні реєстри, або в ЦНАПі й діє протягом усього періоду навчання. Якщо студент переходить на заочну або дистанційну форму, відраховується або завершує навчання – відстрочка втрачається.

В Україні оновили підходи до військового обліку студентів. Держава зберігає базовий принцип щодо підстав для відстрочки, незалежно від того, чи людина вчиться на контракті, чи на бюджеті. При цьому студентам не потрібно щороку повторно оформлювати документи, адже система оновлює дані автоматично, якщо статус навчання не змінюється.