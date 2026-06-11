Почему мобилизация студента оказалась законной?

Даже если человек учится на дневном отделении в вузе и выполнил все требования, для получения отсрочки,, это не защищает его от мобилизации автоматически. Главной задачей военнообязанного остается актуализация своих данных. О том, почему учеба не спасла мужчину от мобилизации, говорится в материалах дела №160/33721/25.

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В судебном споре мужчина, которого мобилизовали несмотря на обучение в Славянском энергостроительном колледже, пытался признать противоправным его отправку в воинскую часть. В Каменском его отправили в ТЦК, где заставили пройти военно-врачебную комиссию. Но ведь статус студента на время обучения позволяет человеку иметь отсрочку. Поэтому мужчина был уверен, что его право нарушили.

Как говорится в деталях дела, после осмотра врачей гражданина доставили на службу в воинскую часть. ТЦК якобы проигнорировало заявление об обучении, которое мужчина подал в орган воинского учета. Мобилизованный дополнительно заявил, что служащие нарушили и саму процедуру ВЛК.

Что решил суд?

Учитывая все обстоятельства, суд отказал мужчине в удовлетворении иска. Хотя по закону военнообязанный, будучи студентом, мог получить отсрочку. Однако решение апелляционной инстанции основывалось на сложившейся практике Верховного Суда.

Речь шла о том,, что право на отсрочку после поступления не возникает автоматически. Мужчина должен был обратиться в ТЦК лично и подать заявление о предоставлении отсрочки со справкой из учебного заведения. Кроме того,, сделать это нужно, пока человек считается военнообязанным, а не начал служить.

То есть в этом деле ТЦК располагал информацией, что мужчину по всем признакам можно мобилизовать, у них не было данных о том, что он учится. Все потому, что после поступления он не обратился с заявлением. Суд не выявил нарушений со стороны служащих.

Истец утверждал, что заявление было отправлено в ТЦК по почте, но этих доказательств было недостаточно. Невозможно установить, что заявление таким образом мужчина подал лично и еще до того, как его мобилизовали, а не после. В итоге судья отклонил апелляционную жалобу мужчины и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Таким образом, он остается на службе.

Что стоит знать о мобилизации студентов?

В Украине студенты по-прежнему могут получить отсрочку от мобилизации,, но только при условии обучения на дневной или дуальной форме обучения. Отсрочка оформляется автоматически в «Резерв+» через государственные реестры, или в ЦНАП и действует в течение всего периода обучения. Если студент переходит на заочную или дистанционную форму, отчисляется или заканчивает обучение – отсрочка теряется.

В Украине обновили подходы к воинскому учету студентов. Государство сохраняет базовый принцип относительно оснований для отсрочки, независимо от того,, учится ли человек по контракту, или на бюджетной основе. При этом студентам не нужно ежегодно повторно оформлять документы, ведь система обновляет данные автоматически, если статус обучения не меняется.