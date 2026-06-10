Об этом в разговоре с LIGA.net рассказал глава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

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Что говорят в Генштабе относительно демобилизации военных?

Андрей Гнатов отметил, что военно-политическое руководство рассматривает различные варианты решения проблемы демобилизации. Прежде всего речь идет о тех бойцах, которые непрерывно воюют с начала полномасштабного вторжения России или имеют много лет выслуги.

Однако генерал отмечает, что массовое увольнение защитников из армии пока невозможно. Ведь темпы мобилизации в стране недостаточны.

О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий,

– подчеркнул глава Генштаба ВСУ.

Он также отметил, что процессы мобилизации и демобилизации в Украине взаимосвязаны.

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право", – резюмировал Гнатов.

Напомним, ранее командующий НГУ Александр Пивненко высказывал мнение, что демобилизация украинских военных не произойдет сразу после завершения боевых действий. Генерал подчеркнул, что перед возвращением армии к мирному формату должен пройти стабилизационный период.