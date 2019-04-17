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      Вопрос безопасности ключевой: МВД созывает штабы кандидатов из-за дебатов на "Олимпийском"

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      На дебаты на "Олимпийский" могут прийти 60 тысяч человек, МВД созывает из-за этого штабы кандидатов
      На дебаты на "Олимпийский" могут прийти 60 тысяч человек, МВД созывает из-за этого штабы кандидатов / 24 канал

      Министерство внутренних дел Украины созывает представителей штабов кандидатов в президенты Украины на совместную встречу. Там думают, как обеспечить порядок и безопасность на "Олимпийском" стадионе, где 19 апреля соберутся сторонники как Порошенко, так и Зеленского.

      Так, глава ведомства Арсен Аваков на брифинге заявил: ожидается, что посмотреть на дебаты на НСК придут 60 тысяч человек. Поэтому ситуация требует большого внимания к безопасности, передает "Интерфакс".

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": сколько людей посетит мероприятие

      По словам Авакова пока между штабами обоих кандидатов существуют разногласия относительно организационных условий проведения дебатов, поэтому МВД пригласило их представителей на совместную встречу 17 апреля в 17:00, чтобы согласовать все вопросы и прийти к общему решению.

      В свою очередь, в команде Порошенко уже поспешили с предложением. Так, представитель предвыборного штаба кандидата Олег Медведев предложил разместить сторонников Зеленского и Порошенко в различных секторах в целях безопасности.

      Рассадка должна быть, очевидно, в различных секторах стадиона. Мы понимаем, если есть напряженная атмосфера во время футбольных матчей, несложно спрогнозировать, что такое большое количество людей, а очевидно, что на дебаты придут активные сторонники обоих кандидатов... Вопрос безопасности является ключевым,
      – подчеркнул Медведев.

      Добавим, что за два дня до проведения дебатов на "Олимпийском" стадионе зарезервировали себе места уже 12 тысяч человек. В свою очередь, Аваков говорит о том, что на НСК может прийти 60 тысяч человек. Отметим, что на стадионе есть 70 050 мест.

      Интересно, что по данным полиции, пришли посмотреть на "дебаты Порошенко" 14 апреля 5 тысяч человек. По словам представителя президента Святослава Цеголко, людей было значительно больше – 20 тысяч. В СБУ, в свою очередь, сообщили, что порядок во время мероприятия охраняли 15 тысяч правоохранителей.

      Какова заявленная программа мероприятия?
      (Согласно информации на сайте, где можно зарезервировать место)

      Вход на стадион будут обеспечивать с 16:00;

      От 17:00 на НСК будет идти "программа перед главным событием страны этой весной";

      В 19:00 должны начаться дебаты между кандидатами на пост Президента Украины.

      Что еще известно об эпопее с дебатами?
      Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он выдвинул своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов наркотической и алкогольной зависимости. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Министерство внутренних дел НСК Олимпийский
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