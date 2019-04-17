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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Питання безпеки є ключовим: МВС скликає штаби кандидатів через дебати на "Олімпійському"

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      На дебати на "Олімпійський" можуть прийти 60 тисяч осіб, МВС скликає через це штаби кандидатів
      На дебати на "Олімпійський" можуть прийти 60 тисяч осіб, МВС скликає через це штаби кандидатів / 24 канал

      Міністерство внутрішніх справ України скликає представників штабів кандидатів у президенти України на спільну зустріч. Там думають, як забезпечити порядок і безпеку на "Олімпійському" стадіоні, де 19 квітня зберуться прихильники як Порошенка, так і Зеленського.

      Так, очільник відомства Арсен Аваков на брифінгу заявив: очікується, що подивитися на дебати на НСК прийдуть 60 тисяч осіб. Тому ситуація потребує великої уваги до безпеки, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": скільки людей відвідає захід

      За словами Авакова наразі між штабами обидвох кандидатів існують розбіжності щодо організаційних умов проведення дебатів, тому МВС запросило їх представників на спільну зустріч 17 квітня о 17:00, щоб узгодити всі питання і дійти до спільного рішення.

      Своєю чергою, у команді Порошенка вже поспішили із пропозицією. Так, речник передвиборчого штабу кандидата Олег Медведєв запропонував розмістити прихильників Зеленського і Порошенка у різних секторах задля безпеки.

      Розсадка має бути, очевидно, в різних секторах стадіону. Ми розуміємо, якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, нескладно спрогнозувати, що така велика кількість людей, а очевидно, що на дебати прийдуть активні прибічники обох кандидатів… Питання безпеки є ключовим,
      – наголосив Медведєв.

      Додамо, що за два дні до проведення дебатів на "Олімпійському" стадіоні зарезервували собі місця вже 12 тисяч осіб. Своєю чергою, Аваков каже про те, що на НСК може прийти 60 тисяч осіб. Зазначимо, що на стадіоні є 70 050 місць.

      Керівництво спортивного комплексу, своєю чергою, заявило: штабам обох кандидатів на президентський пост надані абсолютні рівні умови для проведення заходів в день дебатів на "Олімпійському". Проте досі тривають переговори сторін про можливий формат заходу.

      "Ми надали абсолютно рівні умови для обох штабів, тому вони на сьогоднішній день домовляються про квоту участі глядачів, які підтримують обидві сторони, в рівній кількості. Скільки людей, як вони будуть розміщені, є предметом домовленостей безпосередньо штабів", – сказав заступник генерального директора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      За його словами, можливий варіант поділу стадіону на дві частини, але це не остаточний формат, оскільки представники НСК "Олімпійський" ще не отримували фінального технічного сценарію.

      Анісімов також запевнив, що НСК "Олімпійський" не займається розповсюдженням квитків для глядачів, цим займаються виключно штаби кандидатів.

      Ще 16 квітня на стадіоні почалися монтажні роботи, а в день проведення дебатів заходи плануються від самого ранку, розповів представник стадіону.

      Активності в рамках 19 квітня заплановані з 9 ранку до 00:00 20 квітня. Що конкретно, в якій частині стадіону буде відбуватися, ми цю інформацію надамо трохи пізніше, коли буде надано остаточний сценарій,
      – розповів Анісімов.

      Цікаво, що за даними поліції, прийшли подивитися на "дебати Порошенка" 14 квітня 5 тисяч осіб. За словами речника президента Святослава Цеголко, людей було значно більше – 20 тисяч. У СБУ, своєю чергою, повідомили, що порядок під час заходу охороняли 15 тисяч правоохоронців.

      Якою є заявлена програма заходу?
      (Згідно з інформацією на сайті, де можна зарезервувати місце)

      Вхід на стадіон забезпечуватимуть з 16:00;

      Від 17:00 на НСК триватиме "програма перед головною подією країни цієї весни";

      О 19:00 повинні розпочатися дебати між кандидатами на пост Президента України.

      Що ще відомо про епопею з дебатами?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський НСК Олімпійський Міністерство внутрішніх справ
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