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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Общественное сообщило имя ведущей дебатов Порошенко и Зеленского

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      Ведущая дебатов на Общественном – Мирослава Барчук
      Ведущая дебатов на Общественном – Мирослава Барчук / НСТУ

      19 апреля в 21:00 в прямом эфире Общественного состоятся национальные дебаты между двумя кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Ведущей дебатов будет Мирослава Барчук.

      Модератором дебатов Порошенко и Зеленского, которые 60 минут с 21:00 будут продолжатся на Общественном, будет телеведущая программы "Обратный отсчет" Мирослава Барчук. Об этом сообщил "UA:Перший".

      Читайте также: Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

      Что известно про Мирославу Барчук

      Известная журналистка и телеведущая родилась в Киеве в 1968 году. Выросла в семье деятелей культуры, ее мать – Герой Украины, народная артистка Нила Крюкова. Барчук получила образование и квалификацию журналиста в Киевском Национальном университете имени Тараса Григорьевича Шевченко. Замужем и имеет сына.

      В середине 90-х работала корреспондентом "Радио Свобода" в Северной Америке и переводчиком в Канаде. В 1998-2000 годах работала на телеканале "1+1" редактором и ведущим программ "Завтрак с 1+1" и "Против ночи". В 2001-2005 годах была редактором журнала Welcome to Ukraine.

      После Оранжевой революции с 2005 и до 2012 года работала на "5 канале" редактором и ведущей программ "Новое время" и "Реакция". Была среди журналистов, выступивших за создание движения "Стоп – цензуре!" С 2013 – ведущая программ "Homo Sapiens" и "Особое мнение" на канале ТВі.

      С апреля 2016 года сотрудничает с телеканалом "Эспрессо" и Общественным вещанием.

      Все, что известно о дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в материале 24 канала

      Как будут проходить дебаты на Общественном

      За 10 минут до начала прямого эфира (в 20:50) между кандидатами состоится жеребьевка порядка их выступлений.

      Формат национальных дебатов предусматривает:

      – 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и завершающее выступление каждого из кандидатов.
      – В течение отведенного времени каждый кандидат сможет задать своему оппоненту вопрос (минута на вопрос и три на ответ).
      – Остальное время (ориентировочно четыре минуты) – время ведущей теледебатов для представления участников и корректировки дискуссии.

      Если на национальные теледебаты придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время будет предоставлено ему для предвыборной агитации.

      Если же ни один из кандидатов не появится в студию Общественного, вещатель обязан информировать об этом текстовым сообщением такого содержания: "Извините, кандидаты на пост Президента Украины (фамилии, имена, отчества) не явились в студию для участия в теледебатах".

      Видео дебатов Порошенко и Зеленского можно будет посмотреть здесь:

      Когда начнутся дебаты между Порошенко и Зеленским?На стадионе "Олимпийский" в Киеве – 19 апреля в 19:00.

      После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественном, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных. В 16:00 люди начали заходить на стадион.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Суспильне Телевидение
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