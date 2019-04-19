Суспільне повідомило ім'я ведучої дебатів Порошенка та Зеленського

19 квітня о 21:00 у прямому ефірі Суспільного відбудуться національні дебати між двома кандидатами на пост президента України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Ведучою дебатів буде Мирослава Барчук.

Модератором дебатів Порошенка та Зеленського, які 60 хвилин з 21:00 триватимуть на Суспільному, буде телеведуча програми "Зворотний відлік" Мирослава Барчук. Про це повідомив "UA:Перший".

Читайте також: Хто буде ведучим дебатів Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"

Що відомо про Мирославу Барчук

Відома журналістка та телеведуча народилася у Києві 1968 року. Виросла у родині діячів культури, її мати – Герой України, народна артистка Ніла Крюкова. Барчук здобула освіту та кваліфікацію журналіста у Київському Національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Заміжня та має сина.

У середині 90-х працювала кореспондентом "Радіо Свобода" у Північній Америці та перекладачем в Канаді. У 1998-2000 роках працювала на телеканалі "1+1" редактором та ведучою програм "Сніданок з 1+1" та "Проти ночі". У 2001-2005 роках була редактором журналу Welcome to Ukraine.

Після Помаранчевої революції з 2005 і до 2012 року працювала на "5 каналі" редактором і ведучою програм "Новий час" і "РеАкція". Була серед журналістів, які виступили за створення руху "Стоп – цензурі!" З 2013 – ведуча програм "Homo Sapiens" і "Окрема думка" на каналі ТВі.

З квітня 2016 року співпрацює з телеканалом "Еспресо" і Суспільним мовленням.

Все, що відомо про дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у матеріалі 24 каналу

Як відбуватимуться дебати на Суспільному

За 10 хвилин до початку прямого ефіру (о 20:50) між кандидатами відбудеться жеребкування порядку їхніх виступів.

Формат національних дебатів передбачає:

– 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів.

– Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання (хвилина на запитання і три на відповідь).

– Решта часу (орієнтовно чотири хвилини) – час ведучої теледебатів для представлення учасників та коригування дискусії.

Якщо на національні теледебати прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації.

Якщо ж жоден із кандидатів не з'явиться в студію Суспільного, мовник зобов'язаний інформувати про це текстовим повідомленням такого змісту: "Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з'явилися в студію для участі в теледебатах".

Відео дебатів Порошенка та Зеленського можна буде подивитися тут:

Коли почнуться дебати між Порошенком і Зеленським?На стадіоні "Олімпійський" у Києві – 19 квітня о 19:00.



Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин. О 16:00 люди почали заходити на стадіон.