15:02
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

      238 Читати новину українською
      Ведущая дебатов на "Олимпийском" Елена Фроляк
      Ведущая дебатов на "Олимпийском" Елена Фроляк / Mediananny.com/

      Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будет модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк. Она будет вести дебаты на сцене Зеленского.

      Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил в выпуске "Фактов ICTV" ведущий программы Петр Демьянчук.

      Читайте также: Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": когда и где смотреть онлайн

      Кстати, Фроляк проведет дебаты в свой день рождения.

      Для меня честь – принять участие в теледебатах между кандидатами в президенты Украины. Это событие национального масштаба и оно важно для страны. Меня пригласили как телеведущую, для меня это работа. Поэтому, если бы это сделал Петр Порошенко, я бы тоже согласилась,
      – рассказала телеведущая.

      Кроме Фроляк, ведущим дебатов будет глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Об этом сообщил журналист Роман Кравец.

      Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашения и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на мероприятие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня
      49766
      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Журналисты Порошенко и Зеленский НСК Олимпийский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      сегодня , 15:00 Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      Олексій Чибісов 19
      Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
      сегодня , 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
      Олександр Бевза 23
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 12:07 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      4393
      Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      сегодня , 12:01 Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      Блог Медіа 515
      Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"
      сегодня , 10:34 Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"
      Ірина Шиба 317
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      МОН сократило госзаказ на студентов
       29 июня 2011 , 22:20
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Hyundai озвучил имя своего будущего кроссовера
       9 ноября 2018 , 18:45
      Стало известно, когда Лунин может дебютировать за основную команду Реала
       24 декабря 2018 , 18:39
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук