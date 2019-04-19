Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будет модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк. Она будет вести дебаты на сцене Зеленского.

Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил в выпуске "Фактов ICTV" ведущий программы Петр Демьянчук.

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Кстати, Фроляк проведет дебаты в свой день рождения.

Для меня честь – принять участие в теледебатах между кандидатами в президенты Украины. Это событие национального масштаба и оно важно для страны. Меня пригласили как телеведущую, для меня это работа. Поэтому, если бы это сделал Петр Порошенко, я бы тоже согласилась,

– рассказала телеведущая.

Кроме Фроляк, ведущим дебатов будет глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Об этом сообщил журналист Роман Кравец.

Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашения и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на мероприятие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.

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