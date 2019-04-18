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      Общественное будет отвечать за эфир дебатов на "Олимпийском": ведущего пока не выбрали

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      Общественное будет отвечать за эфир дебатов на "Олимпийском"
      Общественное будет отвечать за эфир дебатов на "Олимпийском" / rbc.ua

      Общественный вещатель будет отвечать за режиссуру и художественное руководство эфира дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

      В Общественном отметили, что с такой просьбой к ним обратились штабы кандидатов, поэтому команда вещателя согласилась оказать необходимую помощь.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Накануне штабы кандидатов согласились провести дебаты на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля, однако не договорились по вопросам телепроизводства и организации трансляции. Сначала каждый штаб настаивал на собственном обеспечении процесса трансляции, не доверяя медиа-организациям, предлагаемым оппонентом.

      Сегодня же штабы пришли к согласию, что равенство доступа к эфиру каждого кандидата может обеспечить только Общественный вещатель.

      Зураб Аласания рассказал, что Общественное предоставит режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции и творческую группу, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к присутствию в этом эфире.

      Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, – чрезвычайно важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. Общественный вещатель является медиа-компанией, что не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещение. Очевидно, это понимают и сами кандидаты,
      – добавил Зураб Аласания.

      Пока штабы не определились относительно ведущего мероприятий на стадионе, а также не договорились по поводу технического обеспечения трансляции и соответственно компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

      Общественный вещатель также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский". О том, как должны проходить дебаты, читайте в нашем материале по ссылке.

       

       

      Кто победил на выборах президента в первом туре?
      После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Суспильне Телевидение
      Источник: 24 канал
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