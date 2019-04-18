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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Суспільне відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському": ведучого поки не обрали

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      Суспільне відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському"
      Суспільне відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському" / Соцмережі

      Суспільний мовник відповідатиме за режисуру та художнє керівництво ефіру дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимири Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

      У Суспільному зазначили, що з таким проханням до них звернулися штаби кандидатів, тож команда мовника погодилася надати необхідну допомогу.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Напередодні штаби кандидатів погодилися провести дебати на НСК "Олімпійський" о 19:00 19 квітня, проте не домовилися з питань телевиробництва й організації трансляції. Спочатку кожен штаб наполягав на власному забезпеченні процесу трансляції, не довіряючи медіа-організаціям, пропонованим опонентом.

      Сьогодні ж штаби дійшли згоди, що рівність доступу до ефіру кожного кандидата може забезпечити лише Суспільний мовник.

      Зураб Аласанія розповів, що Суспільне надасть режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції та творчу групу аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі.

      Люди, які "натискають на кнопки" й націлюють камери, – надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима. Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати,
      – додав Зураб Аласанія.

      Наразі штаби не визначилися щодо ведучого заходів на стадіоні, а також не домовилися з приводу технічного забезпечення трансляції та відповідно компанії, що роздасть сигнал усім охочим ЗМІ.

      Суспільний мовник також очікує кандидатів на національні теледебати після завершення заходів "передвиборчої агітації" на НСК "Олімпійський". Про те, як мають відбуватися дебати читайте у нашому матеріалі за посиланням.

       

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Суспільне Телебачення
      Джерело: 24 канал
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