Уже не ждут извинений: у Зеленского рассказали, когда ждут проведения дебатов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже не ждет извинений от своего оппонента и действующего главы государства Петра Порошенко. В штабе политика заявили: надеются на дебаты, которые состоятся 19 апреля.

Так, политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков уточнил: от Порошенко уже не ждут извинений за слова в сторону кандидата Зеленского о "марионетке Коломойского", а готовы закрыть на это условие глаза.

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Были озвучены позиции одного кандидата. Второй кандидат сказал: "Стадион так стадион". Извинений не было. Но пусть это остается на совести у кого-то. 19-го (апреля – 24 канал) дебаты состоятся,

– сказал Разумков на брифинге.

Отметим, что накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Также он предложил Порошенко пройти медобследование. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента. Однако в штабе Зеленского заявили: пока Порошенко не извинится за слова в сторону Зеленского о "марионетке Коломойского", дебаты не состоятся. Как видим, предыдущее решение в команде Зеленского уже успели изменить.

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как должны происходить дебаты?Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.



Спрогнозировать их течение трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.