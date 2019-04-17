Порошенко придет на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский"

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подтвердил, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

В штабе Порошенко попросили не приносить с собой атрибутики спортивных соревнований.

Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

"Мы идем не соревноваться кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", – призвали в штабе.

Кроме того, в штабе планируют организовать бесплатные автобусы из регионов для сторонников президента.

Зрителей будут допускать на стадион по предварительной регистрации. Рамки будут открыты на вход с 16.30. Вход по спискам и удостоверениями личности.

Когда и как пройдут дебаты между Порошенко и Зеленским?

Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. В то же время они должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут и их проводят в студии (комнате) национального вещателя, которым является Общественное. Правда, при таких условиях затраты на мероприятие идут из государственного бюджета.