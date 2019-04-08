Порошенко проведе дебати з Зеленським 14 чи 19 квітня: відповідь БПП

У парламентському "Блоці Петра Порошенка" заявили, що чинний український гарант є готовим зустрітися зі своїм опонентом у передвиборчих перегонах Володимиром Зеленським і 14-го, і 19 квітня.

Напередодні чинний український президент Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон.

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Як зазначив очільник фракції БПП в українському парламенті Артур Герасимов під час Погоджувальної ради голів фракцій і членів груп, Порошенко є готовим зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.

"Від імені нашої фракції скажу, що ми сподіваємося вже найближчим часом отримати відповіді на всі ключові питання, які цікавлять українське суспільство, на дебатах між кандидатами на посаду президента. Петро Порошенко чекає Зеленського на дебатах, підкреслюю – по суті, і 14-го, і 19 квітня. Як то кажуть, стадіон, так стадіон", – зауважив парламентар.

Крім того, він від імені політсили він наголосив, що кандидати мають пройти процедуру тестів на перевірку наркозалежності у Всесвітній антидопінговій асоціації WADA. Водночас Герасимов додав, що на часі – ухвалення законопроекту щодо такої перевірки всіх кандидатів.

Тривогу викликає те, що пан Зеленський відмовився здавати реальні тести на наркотики. Це не забавки – ми обираємо головного дипломата та головнокомандувача країни. Уявіть, що рішення про пуску ракет він буде віддавати у стані наркотичного сп’яніння. А хто зі світових лідерів буде зустрічатися, знаючи, що його візаві є наркотично залежним,

– підкреслив нардеп.

3 квітня Володимир Зеленський опублікував ролик, в якому закликав Порошенка зустрітися з ним на дебатах і висунув йому кілька умов, як, зокрема, проходження медобстеження на наявність в організмі наркотичних речовин і алкоголю. Чинний президент на це погодився, щоправда запропонував разом здати тести на НСК "Олімпійський", Натомість Зеленський відповів відмовою щодо аналізів на стадіоні, водночас запропонувавши це зробити у приватній клініці Eurolab.

5 квітня як Зеленський, так і Порошенко все ж здали аналізи, проте робили це окремо та у різних місцях: шоумен – у Eurolab, а президент – на НСК "Олімпійський", за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

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Того ж дня екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко оприлюднив пропозицію обом кандидатам у президенти здати відповідні тести у міжнародній антидопінговій агенції, однак у англійській версії своєї заявив, він вказав VADA (Voluntary Anti-Doping Association – Добровільна антидопінгова асоціація), а у російській WADA (World Anti-Doping Agency – Міжнародна антидопінгова агенція).

Через це і почалися деякі непорозуміння. Зокрема, згодом Порошенко заявив, що він є готовим до тестів у WADA. Володимир Кличко, зі свого боку, сповістив, що представники VADA найближчими днями приїдуть до України.

Що таке WADA (Міжнародна антилопінгова агенція)? Це незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті. Її було створено за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Штаб квартира WADA розташовується у канадському Монреалі. Гасло структури – "Грай чесно". Президент – Крейг Ріді.



WADA здійснює розробку регламентів, стандартів і керівництв, веде бази даних спортсменів, здійснює освітні функції nf методичну підтримку, акредитує національні антидопінгові організації. Безпосередню роботу з контролю антидопінгових порушень, включно зі збором і аналізів зразків, проводять національні антидопінгові організації та акредитованими лабораторії. Водночас національні антидопінгові організації працюють зі спортсменами, а лабораторії – тільки з пробірками та пляшками, що мають серійні номери (даних щодо спортсменів у лабораторій немає).



Всесвітня антидопінгова агенція має відділення на 4 котинентах – Азія: Токіо, Японія; Африка: Кейптаун, ПАР; Північна Америка: Монреаль, Канада; Південна Америка: Монтевідео, Уругвай.

Що таке VADA (Добровільна антидопінгова агенція)? Це незалежна організація, що пропонує та проводить тести та на антидопінгові програми у боксі та змішаних єдиноборствах. Власне ці два види спорту регулює держава. Тестування у цій організації є добровільним, тоді як у WADA воно є примусовим (здебільшого після кожного міжнародного змагання спортсмени, яких було обрано, мають здати аналізи на допінг).

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився , заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Поки не було офіційних заяв, що дебати між Зеленським і Порошенком все ж пройдуть на "Олімпійському". Наразі відомо лише, що між Суспільним і штабами кандидатів тривають перемовини щодо цього. Так, керівник мовника Зураб Аласанія вже провів зустріч із представниками Порошенка, а 8 квітня він має зустрітися з командою Зеленського. У команді ж останнього кажуть, що "Суспільне є готовим провести дебати де завгодно , навіть на Марсі".



Наразі невідомо, скільки коштуватиме провести дебати на головному стадіоні України. Голова Суспільного Зураб Аласанія попередньо оцінив їх у 1 мільйон доларів. Як приклад він навів концерт "Океану Ельзи" тут, який обійшовся у 500 тисяч доларів. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних. Раніше у штабі Порошенка підкреслювали, що вони мають намір сплатити половину вартості за дебати на "Олімпійському".



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.



Існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.