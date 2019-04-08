Порошенко проведет дебаты с Зеленским 14 или 19 апреля: ответ БПП

В парламентском "Блоке Петра Порошенко" заявили, что действующий украинский гарант готов встретиться со своим оппонентом в предвыборной гонке Владимиром Зеленским и 14, и 19 апреля.

Накануне действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как этого требует закон.

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Как отметил глава фракции БПП в украинском парламенте Артур Герасимов во время Согласительного совета глав фракций и членов групп, Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14, так и 19 апреля.

"От имени нашей фракции скажу, что мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на пост президента. Петр Порошенко ждет Зеленского на дебатах, подчеркиваю – по сути, и 14, и 19 апреля. Как говорится, стадион, так стадион", – отметил парламентарий.

Кроме того, от имени политсилы он отметил, что кандидаты должны пройти процедуру тестов на проверку наркозависимости во Всемирной антидопинговой ассоциации WADA. В то же время Герасимов добавил, что актуально – принятие законопроекта о такой проверке всех кандидатов.

Тревогу вызывает то, что пан Зеленский отказался сдавать реальные тесты на наркотики. Это не игрушки – мы выбираем главного дипломата и главнокомандующего страны. Представьте, что решение о пуске ракет он будет отдавать в состоянии наркотического опьянения. А кто из мировых лидеров будет встречаться, зная, что его визави является наркотически зависимым,

– подчеркнул нардеп.

3 апреля Владимир Зеленский опубликовал ролик, в котором призвал Порошенко встретиться с ним на дебатах и выдвинул ему несколько условий, как, в частности, прохождение медобследования на наличие в организме наркотических веществ и алкоголя. Действующий президент на это согласился, правда предложил вместе сдать тесты на НСК "Олимпийский", зато Зеленский ответил отказом относительно анализов на стадионе, одновременно предложив это сделать в частной клинике Eurolab.

5 апреля как Зеленский, так и Порошенко все же сдали анализы, однако делали это по отдельности и в разных местах: шоумен – в Eurolab, а президент – на НСК "Олимпийский", с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

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В тот же день экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обнародовал предложение обоим кандидатам в президенты сдать соответствующие тесты в международном антидопинговом агентстве, однако в английской версии своей заявил, он указал VADA (Voluntary Anti-Doping Association Добровольная антидопинговая ассоциация), а в российской WADA (World Anti-Doping Agency – Международное антидопинговое агентство).

Из-за этого и начались некоторые недоразумения. В частности, впоследствии Порошенко заявил, что он готов к тестам в WADA. Владимир Кличко, со своей стороны, сообщил, что представители VADA в ближайшие дни приедут в Украину.

Что такое WADA (международное антилопинговое агентство)?

Это независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте. Она была создана при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Штаб-квартира WADA располагается в канадском Монреале. Лозунг структуры – "Играй честно". Президент – Крейг Риди.



WADA осуществляет разработку регламентов, стандартов и руководств, ведет базы данных спортсменов, осуществляет образовательные функции и методическую поддержку, аккредитует национальные антидопинговые организации. Непосредственную работу по контролю антидопинговых нарушений, включая сбор и анализы образцов, проводят национальные антидопинговые организации и аккредитованные лаборатории. В то же время национальные антидопинговые организации работают со спортсменами, а лаборатории – только с пробирками и бутылками, имеющие серийные номера (данных спортсменов у лабораторий нет).



Всемирное антидопинговое агентство имеет отделения на 4 континентах – Азия: Токио, Япония; Африка: Кейптаун, ЮАР; Северная Америка: Монреаль, Канада; Южная Америка: Монтевидео, Уругвай.

Что такое VADA (Добровольная антидопинговая агентство)?

Это независимая организация, которая предлагает и проводит тесты и на антидопинговые программы в боксе и смешанных единоборствах. Собственно, эти два вида спорта регулирует государство. Тестирование в этой организации является добровольным, тогда как в WADA оно является принудительным (в основном после каждого международного соревнования спортсмены, которые были избраны, должны сдать анализы на допинг).

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?

После голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился - заявив в видеоответе: "стадион, так стадион".



Пока не было официальных заявлений, что дебаты между Зеленским и Порошенко все же пройдут на "Олимпийском". Сейчас известно лишь, что между общественным и штабами кандидатов продолжаются переговоры по этому поводу. Так, руководитель вещателя Зураб Аласания уже провел встречу с представителями Порошенко, а 8 апреля он должен встретиться с командой Зеленского. В команде же последнего говорят, что "Общественное готов провести дебаты где угодно, даже на Марсе".



Пока неизвестно, сколько будет стоить провести дебаты на главном стадионе Украины. Председатель Общественного Зураб Аласания предварительно оценил их в 1 миллион долларов. Как пример он привел концерт "Океана Эльзы" здесь, который обошелся в 500 тысяч долларов. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических. Ранее в штабе Порошенко подчеркивали, что они намерены оплатить половину стоимости за дебаты на "Олимпийском".



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. Вместе они должны длиться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (помещении) национального вещателя, каким является Общественное. Правда, при таких условиях расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.



Существует три формата, в которых могут пройти дебаты с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.

ДЕБАТЫ МЕЖДУ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕСКИМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ