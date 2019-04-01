01:48
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский или Порошенко: кого поддержат украинцы во втором туре

      466 Читати новину українською
      Кого украинцы могут поддержать во втором туре
      Кого украинцы могут поддержать во втором туре / Коллаж 24 канала

      Большинство избирателей, которые в первом туре 31 марта отдали свой голос за кандидата, вероятно вылетающего из избирательной гонки, во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко.

      Заместитель Директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга рассказал, что такие данные смоделировали из результатов предвыборных опросов украинцев, которые проводились за неделю до выборов.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты

      "Вероятно, именно эти два кандидата – Зеленский и Порошенко – выходят во второй тур, Если исходить из данных нашего экзит-пола, то, скажем, среди избирателей Бойко собирались во втором туре голосовать за Зеленского 35%, за Порошенко – 2%", – сказал он.

      Среди избирателей Анатолия Гриценко за Зеленского отдали бы свой голос 25% избирателей, в то время как за Порошенко – 19%, среди избирателей Юлии Тимошенко 41% за Зеленского, 10% – за Порошенко. Избиратели Ляшко во втором туре готовы голосовать за Зеленского – 32% , а за Порошенко – 16%.

      Сумма тех, кто за Зеленского и за Порошенко, как правило не превышает 50%. А остальные 50% говорят, что, им либо трудно сказать, либо они не пойдут в таком случае на выборы. Как правило, большинство из них пойдут, как они проголосуют – вопрос открытый,
      – добавила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

       

       

      Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола? Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

      Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.


      Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      31 марта
      65693
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      31 марта , 23:37 День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      Євгенія Мазур 855
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      21287
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      31 марта , 23:25 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      3183
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта , 23:20 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31189
      Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      31 марта , 22:40 Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      4006
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украина и Россия согласовали зимние поставки газа
       26 сентября 2015 , 00:36
      В Берлине запретили использование дизельных автомобилей
       19 октября 2018 , 10:35
      Наши за границей: голевая феерия игроков сборной Украины, гнев и удаление экс-нападающего "сине-желтых"
       18 марта , 13:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук