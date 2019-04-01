Зеленский или Порошенко: кого поддержат украинцы во втором туре

Большинство избирателей, которые в первом туре 31 марта отдали свой голос за кандидата, вероятно вылетающего из избирательной гонки, во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко.

Заместитель Директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга рассказал, что такие данные смоделировали из результатов предвыборных опросов украинцев, которые проводились за неделю до выборов.

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"Вероятно, именно эти два кандидата – Зеленский и Порошенко – выходят во второй тур, Если исходить из данных нашего экзит-пола, то, скажем, среди избирателей Бойко собирались во втором туре голосовать за Зеленского 35%, за Порошенко – 2%", – сказал он.

Среди избирателей Анатолия Гриценко за Зеленского отдали бы свой голос 25% избирателей, в то время как за Порошенко – 19%, среди избирателей Юлии Тимошенко 41% за Зеленского, 10% – за Порошенко. Избиратели Ляшко во втором туре готовы голосовать за Зеленского – 32% , а за Порошенко – 16%.

Сумма тех, кто за Зеленского и за Порошенко, как правило не превышает 50%. А остальные 50% говорят, что, им либо трудно сказать, либо они не пойдут в таком случае на выборы. Как правило, большинство из них пойдут, как они проголосуют – вопрос открытый,

– добавила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола? Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.



Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.





Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины