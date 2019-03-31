00:46
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном

      12972 Читать новость на русском
      Вибори президента 2019 - як голосували українці за кордоном
      Як українці голосували за кордоном / Фото 24 каналу

      Українці, що живуть за кордоном, можуть голосувати на виборах президента України на 101 дільниці у 72 країнах світу. Наразі відомо, про результати голосування 3 195 осіб.

      Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.

      Читайте також: Що відомо про топ-5 кандидатів у президенти: коротка біографія

      99 дільниць було створено при посольствах і консульствах України, ще дві – сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово.

      Українці, які постійно проживають на території Росії, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. 

      Першими дільниці закрилися в столиці Австралії Канберрі. Це сталося об 11 годині за київським часом.

      За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

      Австралія: Петро Порошенко – 55.2%, у голосуванні взяли участь 125 осіб;

      Болгарія: Петро Порошенко – 40.66%, проголосувало 209 осіб;

      В’єтнам: Петро Порошенко – 36.61%, проголосувала 71 особа;

      Вірменія: Володимир Зеленський – 37.83%, проголосували 148 осіб;

      Грузія: Володимир Зеленський – 36.39%, проголосували 283 особи;

      Йорданія: Володимир Зеленський – 35.59%, проголосували 177 осіб; 

      Індія: Петро Порошенко – 51.72%, проголосували 58 осіб;

      Іран: Петро Порошенко – 37.50%, проголосували 100 осіб;

      Казахстан: Петро Порошенко – 44.29, проголосували 149 осіб; 

      Киргизстан: Володимир Зеленський – 44.18%, проголосували 43 особи;

      Китай: Петро Порошенко – 42.10%, проголосували 209 осіб;

      Кувейт: Петро Порошенко – 42.05%, проголосували 107 осіб;

      Малайзія: Петро Порошенко – 49.05%, проголосували 106 осіб;

      Південна Корея: Петро Порошенко – 38.46%  проголосували 104 особи;

      Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко – 50.68%, проголосували 73 особи;

      Саудівська Аравія: Петро Порошенко – 47.50%, проголосували 40 осіб;

      Сінгапур: Петро Порошенко – 44.78, проголосували 163 особи;

      Таїланд: Петро Порошенко – 57.73%, проголосували 97 осіб;

      Туркменістан: Володимир Зеленський – 46.75%, проголосували 77 осіб;

      Чорногорія: Петро Порошенко – 53.60%, проголосували 97 осіб;

      Японія: Петро Порошенко – 42.07%, проголосували 164 особи.

      Проте, свої голоси на президентських виборах не змогли віддати українські полонені моряки та політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.

      Як українці голосували за кордоном на виборах президента у 2014 році? Найбільше українців за кордоном голосували в: Італії – 16 282 осіб, Німеччині – 7 576, Іспанії – 7 277, Чехії – 5 334, Польщі – 5 090, США – 4 081).

      На попередніх виборах до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 153 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

      За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Дані екзит-полу першого туру президентських виборів

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      сьогодні
      15850
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 31 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      31 березня , 23:31 День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      Євгенія Мазур 700
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      6825
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      31 березня , 23:25 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      2864
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      31 березня , 23:20 Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      9715
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      31 березня , 22:15 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      6120
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук