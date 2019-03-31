Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
Українці, що живуть за кордоном, можуть голосувати на виборах президента України на 101 дільниці у 72 країнах світу. Наразі відомо, про результати голосування 3 195 осіб.
Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.
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99 дільниць було створено при посольствах і консульствах України, ще дві – сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово.
Українці, які постійно проживають на території Росії, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.
Першими дільниці закрилися в столиці Австралії Канберрі. Це сталося об 11 годині за київським часом.
За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів
Австралія: Петро Порошенко – 55.2%, у голосуванні взяли участь 125 осіб;
Болгарія: Петро Порошенко – 40.66%, проголосувало 209 осіб;
В’єтнам: Петро Порошенко – 36.61%, проголосувала 71 особа;
Вірменія: Володимир Зеленський – 37.83%, проголосували 148 осіб;
Грузія: Володимир Зеленський – 36.39%, проголосували 283 особи;
Йорданія: Володимир Зеленський – 35.59%, проголосували 177 осіб;
Індія: Петро Порошенко – 51.72%, проголосували 58 осіб;
Іран: Петро Порошенко – 37.50%, проголосували 100 осіб;
Казахстан: Петро Порошенко – 44.29, проголосували 149 осіб;
Киргизстан: Володимир Зеленський – 44.18%, проголосували 43 особи;
Китай: Петро Порошенко – 42.10%, проголосували 209 осіб;
Кувейт: Петро Порошенко – 42.05%, проголосували 107 осіб;
Малайзія: Петро Порошенко – 49.05%, проголосували 106 осіб;
Південна Корея: Петро Порошенко – 38.46% проголосували 104 особи;
Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко – 50.68%, проголосували 73 особи;
Саудівська Аравія: Петро Порошенко – 47.50%, проголосували 40 осіб;
Сінгапур: Петро Порошенко – 44.78, проголосували 163 особи;
Таїланд: Петро Порошенко – 57.73%, проголосували 97 осіб;
Туркменістан: Володимир Зеленський – 46.75%, проголосували 77 осіб;
Чорногорія: Петро Порошенко – 53.60%, проголосували 97 осіб;
Японія: Петро Порошенко – 42.07%, проголосували 164 особи.
Проте, свої голоси на президентських виборах не змогли віддати українські полонені моряки та політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.
Як українці голосували за кордоном на виборах президента у 2014 році? Найбільше українців за кордоном голосували в: Італії – 16 282 осіб, Німеччині – 7 576, Іспанії – 7 277, Чехії – 5 334, Польщі – 5 090, США – 4 081).
На попередніх виборах до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 153 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.
За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.
Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.
Дані екзит-полу першого туру президентських виборів