Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном

Українці, що живуть за кордоном, можуть голосувати на виборах президента України на 101 дільниці у 72 країнах світу. Наразі відомо, про результати голосування 3 195 осіб.

Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.

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99 дільниць було створено при посольствах і консульствах України, ще дві – сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово.

Українці, які постійно проживають на території Росії, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

Першими дільниці закрилися в столиці Австралії Канберрі. Це сталося об 11 годині за київським часом.

За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

Австралія: Петро Порошенко – 55.2%, у голосуванні взяли участь 125 осіб;



Болгарія: Петро Порошенко – 40.66%, проголосувало 209 осіб;



В’єтнам: Петро Порошенко – 36.61%, проголосувала 71 особа;



Вірменія: Володимир Зеленський – 37.83%, проголосували 148 осіб;



Грузія: Володимир Зеленський – 36.39%, проголосували 283 особи;



Йорданія: Володимир Зеленський – 35.59%, проголосували 177 осіб;



Індія: Петро Порошенко – 51.72%, проголосували 58 осіб;



Іран: Петро Порошенко – 37.50%, проголосували 100 осіб;



Казахстан: Петро Порошенко – 44.29, проголосували 149 осіб;



Киргизстан: Володимир Зеленський – 44.18%, проголосували 43 особи;



Китай: Петро Порошенко – 42.10%, проголосували 209 осіб;



Кувейт: Петро Порошенко – 42.05%, проголосували 107 осіб;



Малайзія: Петро Порошенко – 49.05%, проголосували 106 осіб;



Південна Корея: Петро Порошенко – 38.46% проголосували 104 особи;



Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко – 50.68%, проголосували 73 особи;



Саудівська Аравія: Петро Порошенко – 47.50%, проголосували 40 осіб;



Сінгапур: Петро Порошенко – 44.78, проголосували 163 особи;



Таїланд: Петро Порошенко – 57.73%, проголосували 97 осіб;



Туркменістан: Володимир Зеленський – 46.75%, проголосували 77 осіб;



Чорногорія: Петро Порошенко – 53.60%, проголосували 97 осіб;



Японія: Петро Порошенко – 42.07%, проголосували 164 особи.

Проте, свої голоси на президентських виборах не змогли віддати українські полонені моряки та політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.

Як українці голосували за кордоном на виборах президента у 2014 році? Найбільше українців за кордоном голосували в: Італії – 16 282 осіб, Німеччині – 7 576, Іспанії – 7 277, Чехії – 5 334, Польщі – 5 090, США – 4 081).



На попередніх виборах до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 153 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.



Дані екзит-полу першого туру президентських виборів