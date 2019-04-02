Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України

31 березня пройшов перший тур виборів президента України. Участь у голосуванні взяли понад 18 мільйонів виборців. Кого хоче бачити президентом окремо кожна українська область – в інфографіці 24 каналу.

Якою була явка

Відповідно до даних ЦВК, участь у цьогорічному голосуванні в Україні взяли 62,8% виборців, що становить понад 18 мільйонів осіб. Найбільше людей проголосували на Львівщині (68,91%), Волині (68,4%) та у Києві (68,05%) А найменше жителів України свої голоси віддали у Львівській (68,91%), Волинській (68,4%) областях та місті Києві (68,05%).

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Які офіційні результати виборів

Після підрахунку 99,68% бюлетенів лідирує Володимир Зеленський з 30,22%, тобто за нього свої голоси віддали 5 мільйонів 691 тисяча 579 осіб. Другим йде чинний президент Петро Порошенко – 15,95% або 3 мільйони 3 тисячі 792 особи. А на третьому місці опинилася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 13,39%, що становить 2 мільйони 522 тисячі 951 особа.

П’ятірку лідерів замикає кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (11,67% або 2 мільйони 198 тисяч 976 осіб) та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,91% або 1 мільйон 302 тисячі 745 осіб).

Кого найбільше підтримали в областях України

Зеленського найбільше з усіх виборців підтримали у Дніпропетровській (45,32%), Одеській (41,26%) і Миколаївській (40,78%) областях. А загалом він був лідером у 19 областях і Києві.

Порошенко найпотужнішу підтримку отримав у Львівській (35,32%) і Тернопільській (24,36%) областях, Юрій Бойко – на Донеччині (36,8%) та Луганщині (43.96%), а Юлія Тимошенко – на Івано-Франківщині (22,5%).



Кого підтримували в областях України

Якими були підсумки національного екзит-полу

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним йде Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Коли буде другий тур виборів

Це вже 7 таке голосування за очільника держави, проте у списку новообраний гарант буде шостим, оскільки Леонід Кучма двічі займав найвищу посаду. Оскільки жоден із кандидатів не подолав бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня. Його результати мають оголосити до 1 травня, а 3 червня має пройти інавгурація новообраного очільника держави.