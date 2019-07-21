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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори: які будуть перші кроки нової Верховної Ради

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      Лічені дні залишились до початку роботи нової Верховної Ради. Як прогнозують експерти, цього разу склад парламенту оновиться на понад 60%, прогнозують експерти.

      Свою роботу Верховна Рада почне не традиційно в вересні, а в кінці серпня. На День Незалежності планується складання присяги. Тож спершу, що мають зробити нардепи, вирішити технічні питання.

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      За словами політолога Володимира Фесенка нове скликання повинно прийняти кілька важливих рішень:

      1. Треба обрати голову Верховної Ради, його заступників і розподілити депутатів по комітетах,
      2. призначити нового перм'єр-міністра,
      3. за поданням нового прем'єр-міністра мають проголосувати склад Кабінету міністрів.

      І вже після цього візьмуться за законопроекти. Перші на черзі – ініціативи президента Володимира Зеленського. Він ніяк не дочекається звільнення міністра оборони Степана Полторака, голови СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення замість нього Вадима Пристайка.

      пристайко мзс зеленський клімкін
      Вадим Пристайко

      Попереднє скликання відмовилося підтримувати ці кадрові ротації. Відтак, Зеленському доведеться наново вносити подання.

      В нову Верховну Раду треба переподавати всі законопроекти, які не розглядалися попередньою Верховною Радою. Там можна розглядати тільки ті питання, які, наприклад, пройшли перше читання,
      – сказав політтехнолог Тарас Загородній.

      Принаймні перше читання може пройти законопроект Зеленського про очищення влади, яким він хоче люструвати чиновників, які почали працювати після 2104 року.

      "Я не думаю, що буде він ухвалений. Це більше для хайпу, більше передвиборчий трюк для того, щоб змінити і пояснити, чому немає посадок", – додав Тарас Загородній.

      Ще наприкінці травня Зеленський визначив як невідкладний законопроект про зняття депутатської недоторканності. Ще за минулої каденції документ пройшов перше читання та отримав висновки Конституційного суду. Але застряг в комітеті. Також Президент вніс законопроект про покарання за кнопкодавство.

      "Є законопроекти, які команда Зеленського обіцяла ще під час президентських виборів: про народовладдя, зокрема, це стосується референдумів, прямої демократії. Проте є вже нагальні законопроекти, які потребують якомога скорішого вирішення", – наголосив політолог.

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      Зокрема, це повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення. Адже від неї залежить робота антикорупційних органів. Та внесення змін до Закону "Про антикорупційний суд", щоб зняти з нього частину справ, залишивши лише ті, що стосуються топ-корупціонерів. І наново новий парламент може розпочати судову реформу, яку провалили їх попередники.

      вибори верховна рада
      Головні дати виборів до Ради

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      22 липня
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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