Парламентські вибори в Україні: коли, де і як голосувати

В Україні розпочалось голосування на дочасних парламентських виборах-2019. Дільниці відкрилися о 8 ранку, тож українці вже мають змогу віддати свій голос за партію та кандидата у депутати на своєму виборчому округу. 24 канал зібрав найважливішу інформацію, яку слід знати виборцю.

Коли голосувати?

Виборчі дільниці 21 липня будуть відкритими з 8:00 до 20:00. В роботі дільниць не передбачені перерви, тому можна приходити голосувати в будь-який час в межах вказаних годин.

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Важливо! Після 20:00 на дільницю більше нікого не пускатимуть, проте виборці, які все ще перебуватимуть всередині, зможуть віддати свій голос.

На дільницях за кордоном голосування проводиться в ті ж години, але за місцевим часом.

Де голосувати?

На виборчій дільниці за місцем реєстрації. Адреса дільниці має бути вказана в запрошенні. Якщо воно не надійшло вам, то радимо перевірити наявність свого імені у списку виборців. Це можна зробити онлайн за допомогою сайту Державного реєстру виборців. Там же ви зможете дізнатися адресу своєї дільниці.

Що робити, якщо мого імені нема у списку виборців?

На жаль, у день голосування вдіяти вже нічого не можна. Вам слід було раніше з'ясувати, чи є ви у списку.

Що потрібно мати з собою?

Для того, щоб проголосувати на парламентських виборах вам знадобиться документ, який засвідчує особу.

На звичайній виборчій дільниці це:

паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України (для тих, хто нещодавно отримав громадянство); військовий квиток (лише для військових строкової служби).

Увага! Закордонний паспорт підходить лише для голосування на закордонних дільницях!

Без документів бюлетень вам не дадуть, навіть якщо в комісії працює ваш знайомий.



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Чи можна проголосувати за кордоном?

Так, але про це слід було подбати заздалегідь.

Загалом українці можуть проголосувати у 72 країнах світу. Щоправда, через малу кількість дільниць у деяких країнах, українцям доводиться вистоювати у довжелезних чергах. Наприклад, в Австралії є лише одна українська виборча дільниця на цілу країну, а ось у США їх чотири.

До речі, їх адреси незмінні ще з президентських виборів. З ними можна ознайомитись тут.

Як проголосувати в Росії?

Ніяк. Виборчі дільниці для українців там ліквідовані постановою ЦВК від 31 грудня 2018 року. Так, для українців у Росії є альтернатива: вони зможуть проголосувати у посольствах України в Фінляндії, Казахстані та Грузії.

Як проголосувати військовим на Донбасі?

Українські оборонці зможуть проголосувати на звичайних дільницях. Відповідні заяви щодо зміни місця голосування вони могли подати до 15 липня.

Що робити, якщо в моєму прізвищі помилка?

Якщо у ваших даних допущена помилка, слід підійти до голови, заступника голови або секретаря дільничної виборчої комісії. В день голосування вони мають право виправляти неточності та технічні описки, якщо зрозуміло, що ви – саме той виборець, який включений у список.

Увага! Допускають такі виправлення: неправильне написання прізвища, власних імен, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання.

Як заповнювати бюлетені?

Саме бюлетені, бо їх вам видадуть два. Один – зі списками партій, інший – із кандидатами, які балотуються по вашому мажоритарному округу.

Перший – стандартний для всіх. Другий – різниться для виборців у різних округах (довжина бюлетеня залежить від кількості депутатів, що балотуються).

До речі, люди які змінили місце реєстрації зможуть голосувати лише за партійні списки. Їм видадуть один бюлетень.

Голосувати можна лише у спеціально обладнаній кабінці. Передавати комусь іншому свій бюлетень заборонено. В кабінці може перебувати лише одна особа (за винятком людей, які потребують допомоги за станом здоров'я). Виносити бюлетень за межі дільниці також заборонено.

Заборонено залишати на бюлетені позначки, за якими можна визначити вашу особу (такий документ визнають недійсним).

Що робити, якщо зіпсував бюлетень?

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Зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою вам повинні видати інший бюлетень, попередньо склавши відповідний акт. Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз.

Зіпсований бюлетень негайно погашається як невикористаний, член комісії повинен скласти акт про це. Під час підрахунку голосів цей бюлетень не враховується. Його разом з контрольним талоном кладуть у пакет з невикористаними бюлетенями.

А якщо за мене вже проголосували?

В такому випадку отримати бюлетень вже неможливо. Член комісії незаконно видав бюлетень іншій особі, і це грубе порушення! Ваші дії в цій ситуації:

звернутися до спостерігача з вимогою скласти акт про порушення;

самостійно або за допомогою спостерігача звернутися до дільничної, окружної виборчої комісії або до суду зі скаргою на дії члена комісії;

звернутися із заявою про злочин в поліцію, яка чергує біля дільниці.

Про які ще порушення потрібно повідомляти і куди?

Якщо ви бачите таке:

одній людині видали кілька бюлетенів;

бюлетень видали особі, якої немає в списку виборців;

виборець передав свій бюлетень третій особі;

підозрілі зібрання і роздача грошей поблизу дільниці;

члени комісії закрили приміщення для голосування для перерви, достроково припинили голосування, розкрили скриньки з бюлетенями, розпочали підрахунок голосів до завершення голосування;

незаконна агітація в день виборів;

Вам слід повідомити про такі порушення членам комісії, спостерігачам, поліцейським, які є на виборчій дільниці. Або ж відразу телефонуйте на номер "102".



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Коли будуть результати виборів?

Перші з’являться на сайті ЦВК ще в ніч на 22 липня. Але це лише попередні результати підрахунку певної частини голосів. Офіційні результати 100% підрахованих голосів повинні оголосити до 5 серпня. Перше засідання новообраний парламент має провести до 9 вересня.

Чи будуть екзит-поли і як на них реагувати?

Так, будуть. Результати голосування станом на 18:00 оприлюднять о 20:00 – одразу після закриття виборчих дільниць. Результати станом на 20:00 оголосять о 22:00. Дивіться оголошення результатів екзит-полів у прямому ефірі 24 каналу.



Нагадування: календар парламентських виборів/ інфографіка 24 каналу

Звісно, екзит-поли не претендують на абсолютну істину, однак дозволяють досить точно спрогнозувати результати виборів. Враховуючи попередній досвід, похибка може скласти 2,5%.