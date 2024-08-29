В своєму останньому бою Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Йому було присвоєно звання полковника посмертно.

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