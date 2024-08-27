Про атаки на енергосистему за допомогою касетних боєприпасів розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на форумі за участю керівників державних інституцій. Про це пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Касетні боєприпаси мають невибіркову дію та завдають надмірних ушкоджень. Певна частина суббоєприпасів не спрацьовує одразу і залишається на землі як міни.

Росія обстріляла розподільні підстанції касетними боєприпасами

Раніше про атаку на цивільні об'єкти за допомогою касетних боєприпасів повідомив президент Зеленський. Шмигаль уточнив, що під удар потрапили об'єкти енергетики.

Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції,

– сказав Денис Шмигаль.

Загалом підстанції атакували десятки ракет. За словами Шмигаля, з цих десятків ударів "ми втратили дуже невелику кількість обладнання" завдяки першому і другому рівню захисту.

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