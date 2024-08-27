Об атаках на энергосистему с помощью кассетных боеприпасов рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме с участием руководителей государственных институтов. Об этом пишет 24 Канал.
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Обратите внимание! Кассетные боеприпасы имеют неизбирательное действие и наносят чрезмерные повреждения. Определенная часть суббоеприпасов не срабатывает сразу и остается на земле как мины.
Россия обстреляла распределительные подстанции кассетными боеприпасами
Ранее об атаке на гражданские объекты с помощью кассетных боеприпасов сообщил президент Зеленский. Шмыгаль уточнил, что под удар попали объекты энергетики.
Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции,
– сказал Денис Шмыгаль.
В общем подстанции атаковали десятки ракет. По словам Шмыгаля, из этих десятков ударов "мы потеряли очень небольшое количество оборудования" благодаря первому и второму уровню защиты.
Главное об атаке 26 августа
- Утром 26 августа враг впервые за долгое время совершил массированную атаку по Украине, применив несколько сотен ракет и дронов.
- В целом оккупанты атаковали 15 областей. Главной целью была энергетическая инфраструктура. После обстрела в Украине начались аварийные отключения света, также Укрэнерго пришлось снова применить графики.
- Вечером того же дня Владимир Зеленский по итогам ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что также Россия использовала кассетные боеприпасы. "Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт", – сказал президент.
- Известно о 10 погибших и 47 пострадавших в результате этого обстрела.