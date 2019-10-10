Рекорд: пресмарафон Зеленського став найдовшим в світі
У Києві триває уже 8 година пресмарафону Володимира Зеленського. Під час чергових питань журналістів прийшов представник Національного реєстру рекордів та повідомив, що пресмарафон став найтривалішим у світі.
"Навіщо ви це зробили", – така була перша реакція Зеленського на раптове визнання.
Він ще триває: Пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція конференції
Представник Національного реєстру сказав, що нічого не віщувало, що буде встановлений рекорд. Однак о 17:00 журналісти повідомили, що "можливе світове досягнення".
І таки так: ми дуже швидко провели експертизу і, я підтверджую, що ми не готувалися. Вже зараз конференція триває більше 8 годин і рекорд, не буду казати чий, побитий на 45 хвилин. Вам ще, як я розумію, доведеться працювати до години 9-10,
– сказав експерт.
Прессекретарка президента Юлія Мендель підтвердила, що представники Національного реєстру рекордів самі зателефонували, тож команда Зеленського нічого про це не знала.
Ви ж знаєте, я так не люблю нагороди. Дякуємо вам,
– сказав Зеленський.
Після цього президент України зробив спільне фото з представником Національного реєстру рекордів та продовжив відповідати на запитання журеналістів.
Ми підготували для вас головні тези, про що вже говорив президент України – читайте тут.
Пресмарафон Зеленського став найдовшим в світі: дивіться відео несподіванки