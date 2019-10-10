Рекорд: пресмарафон Зеленського став найдовшим в світі

У Києві триває уже 8 година пресмарафону Володимира Зеленського. Під час чергових питань журналістів прийшов представник Національного реєстру рекордів та повідомив, що пресмарафон став найтривалішим у світі.

"Навіщо ви це зробили", – така була перша реакція Зеленського на раптове визнання.

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Представник Національного реєстру сказав, що нічого не віщувало, що буде встановлений рекорд. Однак о 17:00 журналісти повідомили, що "можливе світове досягнення".

І таки так: ми дуже швидко провели експертизу і, я підтверджую, що ми не готувалися. Вже зараз конференція триває більше 8 годин і рекорд, не буду казати чий, побитий на 45 хвилин. Вам ще, як я розумію, доведеться працювати до години 9-10,

– сказав експерт.

Прессекретарка президента Юлія Мендель підтвердила, що представники Національного реєстру рекордів самі зателефонували, тож команда Зеленського нічого про це не знала.

Ви ж знаєте, я так не люблю нагороди. Дякуємо вам,

– сказав Зеленський.

Після цього президент України зробив спільне фото з представником Національного реєстру рекордів та продовжив відповідати на запитання журеналістів.

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