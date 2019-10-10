В Киеве длится уже 8 часов пресс-марафон Владимира Зеленского. Во время очередных вопросов журналистов пришел представитель Национального реестра рекордов и сообщил, что пресс-марафон стал самым продолжительным в мире.

"Зачем вы это сделали", – такова была первая реакция Зелинского на внезапное признание.

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Представитель Национального реестра сказал, что ничего не предвещало, что будет установлен рекорд. Однако в 17:00 журналисты сообщили, что это "возможно мировое достижение".

И таки да: мы очень быстро провели экспертизу, и я подтверждаю, что мы не готовились. Уже сейчас конференция длится более 8 часов и рекорд, не буду говорить чей, побит на 45 минут. Вам еще, как я понимаю, придется работать до часа 9-10,

– сказал эксперт.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что представители Национального реестра рекордов сами позвонили, поэтому команда Зеленского ничего об этом не знала.

Вы же знаете, я так не люблю награды. Спасибо Вам,

– сказал Зеленский.

После этого президент Украины сделал совместное фото с представителем Национального реестра рекордов и продолжил отвечать на вопросы журналистов.



Владимир Зеленский удивлен, что побил мировой рекорд / Скриншот с онлайн-трансляции

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