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      Рекорд: пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире

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      Пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире
      Пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире / president.gov.ua

      В Киеве длится уже 8 часов пресс-марафон Владимира Зеленского. Во время очередных вопросов журналистов пришел представитель Национального реестра рекордов и сообщил, что пресс-марафон стал самым продолжительным в мире.

      "Зачем вы это сделали", – такова была первая реакция Зелинского на внезапное признание.

      Он еще длится: Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции

      Представитель Национального реестра сказал, что ничего не предвещало, что будет установлен рекорд. Однако в 17:00 журналисты сообщили, что это "возможно мировое достижение".

      И таки да: мы очень быстро провели экспертизу, и я подтверждаю, что мы не готовились. Уже сейчас конференция длится более 8 часов и рекорд, не буду говорить чей, побит на 45 минут. Вам еще, как я понимаю, придется работать до часа 9-10,
      – сказал эксперт.

      Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что представители Национального реестра рекордов сами позвонили, поэтому команда Зеленского ничего об этом не знала.

      Вы же знаете, я так не люблю награды. Спасибо Вам,
      – сказал Зеленский.

      После этого президент Украины сделал совместное фото с представителем Национального реестра рекордов и продолжил отвечать на вопросы журналистов.

      зеленський пресмарафон рекорд
      Владимир Зеленский удивлен, что побил мировой рекорд / Скриншот с онлайн-трансляции

      Мы подготовили для вас главные тезисы, о чем уже говорил президент Украины – читайте здесь.

      Пресмарафон Зеленского стал самым длинным в мире: смотрите видео неожиданности

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Президент Украины
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