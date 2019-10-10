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      Трамп задоволено прокоментував слова Зеленського про себе

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      Трамп прокоментував слова Зеленського під час пресмарафону про їхню липневу розмову
      Трамп прокоментував слова Зеленського під час пресмарафону про їхню липневу розмову / Getty Images

      Президент США Дональд Тамп задоволено відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського під час пресмарафону щодо розмови обох політиків, стенограма якої була опублікована.

      Що сказав Зеленський про розмову з Трампом?

      Читайте також: Зеленський розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США

      Президентові України ставили багато запитань про те, чи не Тиснув на нього Трамп у розмові, чи не вважає Зеленський розмову з президентом США спробою дати хабар, чи прийнятною він вважав риторику Трампа. Зеленський будь-який тиск та корупцію зі сторони Трампа заперечив.

      Як відреагував Трамп?

      "Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий телефонний дзвінок з президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу чи ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи", – навів Трамп цитату про пресмарафон із сайту Fox News.

      Це має негайно припинити розмови про імпічмент,
      – наголосив президент США.

      Чому виникли питання про ймовірний тиск Трампа на Зеленського? Влітку під час телефонної Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї причетний син головного конкурента Трампа на наступних президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      Згодом Білий дім опублікував стенограму розмови президентів. Її текст свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через це у США спалахнув скандал і в Палаті представників Конгресу дали старт формальній процедурі імпічменту Трампа.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Дональд Трамп Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Корупція
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