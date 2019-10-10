Трамп задоволено прокоментував слова Зеленського про себе

Президент США Дональд Тамп задоволено відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського під час пресмарафону щодо розмови обох політиків, стенограма якої була опублікована.

Що сказав Зеленський про розмову з Трампом?

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Президентові України ставили багато запитань про те, чи не Тиснув на нього Трамп у розмові, чи не вважає Зеленський розмову з президентом США спробою дати хабар, чи прийнятною він вважав риторику Трампа. Зеленський будь-який тиск та корупцію зі сторони Трампа заперечив.

Як відреагував Трамп?

"Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий телефонний дзвінок з президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу чи ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи", – навів Трамп цитату про пресмарафон із сайту Fox News.

Це має негайно припинити розмови про імпічмент,

– наголосив президент США.

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters Thursday his controversial July call with President Trump involved no bribe, blackmail or quid pro quo, as impeachment-minded Democrats claim.” This should immediately end the talk of impeachment! https://t.co/0mOTK4dNC3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Чому виникли питання про ймовірний тиск Трампа на Зеленського? Влітку під час телефонної Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї причетний син головного конкурента Трампа на наступних президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



Згодом Білий дім опублікував стенограму розмови президентів. Її текст свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через це у США спалахнув скандал і в Палаті представників Конгресу дали старт формальній процедурі імпічменту Трампа.