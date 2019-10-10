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      Трамп удовлетворенно прокомментировал слова Зеленского о себе

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      Трамп прокомментировал слова Зеленского во время пресс-марафона об их июльском разговоре
      Трамп прокомментировал слова Зеленского во время пресс-марафона об их июльском разговоре / Getty Images

      Президент США Дональд Тамп удовлетворенно отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона касательно разговора двух политиков, стенограмма которого была опубликована.

      Что сказал Зеленский о разговоре с Трампом?

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      Президенту Украины задавали много вопросов о том, не давил ли на него Трамп в разговоре, не считает ли Зеленский разговор с президентом США попыткой дать взятку, считал ли он приемлемой риторику Трампа. Зеленский любое давление и коррупцию со стороны Трампа опроверг.

      Как отреагировал Трамп?

      "Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский телефонный звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", – привел Трамп цитату о пресс-марафоне из сайта Fox News.

      Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте,
      – подчеркнул президент США.

      Почему возникли вопросы о вероятном давлении Трампа на Зеленского?Летом во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К ней причастен сын главного конкурента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. Ее текст свидетельствует, что Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за это в США разгорелся скандал и в Палате представителей Конгресса дали старт формальной процедуре импичмента Трампа.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Дональд Трамп
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