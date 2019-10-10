Трамп удовлетворенно прокомментировал слова Зеленского о себе

Президент США Дональд Тамп удовлетворенно отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона касательно разговора двух политиков, стенограмма которого была опубликована.

Что сказал Зеленский о разговоре с Трампом?

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Президенту Украины задавали много вопросов о том, не давил ли на него Трамп в разговоре, не считает ли Зеленский разговор с президентом США попыткой дать взятку, считал ли он приемлемой риторику Трампа. Зеленский любое давление и коррупцию со стороны Трампа опроверг.

Как отреагировал Трамп?

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский телефонный звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", – привел Трамп цитату о пресс-марафоне из сайта Fox News.

Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте,

– подчеркнул президент США.

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters Thursday his controversial July call with President Trump involved no bribe, blackmail or quid pro quo, as impeachment-minded Democrats claim.” This should immediately end the talk of impeachment! https://t.co/0mOTK4dNC3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Почему возникли вопросы о вероятном давлении Трампа на Зеленского?Летом во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К ней причастен сын главного конкурента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. Ее текст свидетельствует, что Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за это в США разгорелся скандал и в Палате представителей Конгресса дали старт формальной процедуре импичмента Трампа.